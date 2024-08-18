Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с допросом украинских военнопленных. Пленные рассказали, что их обманом доставили в Курскую область. Один из них хвастался на камеру своего телефона, что «едет убивать русских».
«По словам пленных, их обманным путем привезли в Курскую область. В записях телефона один из них хвалился на камеру, что „едет убивать русских“, — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что военных ВСУ пленили бойцы „Каштана“, заманив с помощью рации уничтоженного украинского военного.
По словам главы Чечни, в плену украинские солдаты поняли, что воевать с Россией нет смысла. Кадыров выразил благодарность командиру спецназа «Ахмат», заместителю начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинову и всем бойцам за эффективную работу и образцовую службу.
Ранее Алаудинов сообщил, что с начала наступательных действий в Курской области 6 августа украинские силы понесли значительные потери. По его данным, ВСУ лишились более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 единиц бронированной техники, 115 автомобилей, пяти зенитно-ракетных комплексов, семи реактивных систем залпового огня (включая три HIMARS и один MLRS), 25 орудий полевой артиллерии, четырех станций РЭБ и четырех единиц инженерной техники, в том числе двух инженерных машин разграждения и одной установки разминирования УР-77.
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