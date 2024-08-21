Экс-замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, булгаков дмитрий
Дмитрий Булгаков не признал вину Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему заместителю министра обороны России, генералу армии Дмитрию Булгакову. Это стало известно на заседании в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на арест генерала.

«Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном размере», — заявили на разбирательстве. Информацию из зала суда передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что сам генерал армии вину не признал.

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Следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему заместителю министра обороны России, генералу армии Дмитрию Булгакову. Это стало известно на заседании в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на арест генерала. «Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном размере», — заявили на разбирательстве. Информацию из зала суда передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что сам генерал армии вину не признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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