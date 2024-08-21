Общество Экс-замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве 21 августа 2024 в 16:20 Размер текста - 17 + Дмитрий Булгаков не признал вину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему заместителю министра обороны России, генералу армии Дмитрию Булгакову. Это стало известно на заседании в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на арест генерала. «Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном размере», — заявили на разбирательстве. Информацию из зала суда передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что сам генерал армии вину не признал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему заместителю министра обороны России, генералу армии Дмитрию Булгакову. Это стало известно на заседании в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на арест генерала. «Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном размере», — заявили на разбирательстве. Информацию из зала суда передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что сам генерал армии вину не признал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям