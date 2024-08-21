Экс-замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

Дмитрий Булгаков не признал вину
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему заместителю министра обороны России, генералу армии Дмитрию Булгакову. Это стало известно на заседании в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на арест генерала.
«Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном размере», — заявили на разбирательстве. Информацию из зала суда передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что сам генерал армии вину не признал.
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