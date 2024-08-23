В Екатеринбурге заметили дорогущие Lamborghini и Porsche. Фото

На улицах Екатеринбурга появились Lamborghini Murcielago и Porsche 911 GT3

23 августа 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

На центральных улицах Екатеринбурга все чаще можно заметить шикарные машины, стоимость которых исчисляется десятками миллионов рублей. По просьбе URA.RU автор telegram-канала SAVAGE PRD (больше пяти тысяч подписчиков) подготовил информацию об уникальных авто, которые горожане могут увидеть на городских дорогах. В Екатеринбурге Porsche такого рода всего один, а его стоимость стартует от 13,3 млн рублей. От обычной модификации машину можно отличить за счет двухцветного оформления экстерьера и использования аэродинамического обвеса кузова с задним карбоновым спойлером. Эпическое сражение итальянских компаний Ferrari и Lamborghini за умы и кошельки людей, грезящих суперкарами, этой весной вспыхнуло с новой силой, а ареной для него стал Женевский автосалон. Именно там Lamborghini в пику Ferrari 599GTB выкатил самую быструю модификацию модели Murcielago LP640. На данный момент известно только об одном экземпляре в Екатеринбурге, стоимость такой машины — от 29,4 млн рублей. Lamborghini Huracan предстал перед широкой аудиторией 20 декабря 2013 года. Новинка пришла на смену модели Gallardo и по традиции получила имя боевого быка. Производитель оснастил ее инновационной технической начинкой, расширил список оснащения и подарил дизайн в ключе старших моделей. В глаза бросаются небольшие угловатые фары головного освещения с заостренными углами и эффектными треугольными секциями светодиодных ходовых огней. На узком переднем бампере расположился массивный воздухозаборник, прикрытый черной пластиковой сеткой с шестиугольными ячейками. Он соседствует с крупным сплиттером (аэродинамическая плоскость, служит для ограничения поступления воздуха под днище машины — прим. ред.) и придает передку по-настоящему агрессивный внешний вид. Такая машина (примерно за 22,8 млн рублей) в городе одна. Хотя до июня 2024 года в Екатеринбурге был еще Huracan Tecnica, но его продали в другой город. По предварительной информации он скоро вернется, и снова будет радовать взгляды прохожих. Суперкар 458 Italia (цена — около 21,8 млн рублей) является обладателем более 30-ти наград в различных странах мира. В этом автомобиле технологические инновации гармонично сочетаются с вековыми традициями марки: творчеством, стилем и страстью — всем тем, что характеризует саму Италию. В мае этого года известно было только о трех экземплярах, рассекающих по Екатеринбургу. Эволюция концепции двухместного спортивного купе Ferrari с центральным задним двигателем, представляет собой революционную модель для завода в Маранелло: в ней впервые используется новый двигатель V6 с углом развала 120 градусов в паре с электродвигателем с подзарядкой от электросети, способный развивать мощность до 830 л/с. В Екатеринбурге такая машина, ослепляющая своим ярким солнечным светом, одна.