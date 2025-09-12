Цены на топовый бензин упали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в период с 29 августа по 12 сентября на некоторых заправках подешевел бензин АИ-95, считающийся премиальным, и дизельное топливо. Корреспондент URA.RU сравнил цены на заправках.
Так, к 12 сентября АИ-92 подорожал на 0,86%, и на заправках Varta им можно было заправиться по 58,45 рубля за литр. На «Опти» тот же вид топлива стал стоить 58,95 (+0,85%). На заправках «Лукойл» АИ-92 подорожал до 58,84 рубля (+0,25%).
Бензин АИ-95 на станциях «Опти» стоил 62,75 рубля (+0,80%), а в сети Varta его продавали за 62,42 рубля (+0,75%). На «Лукойл» этот бензин, напротив, резко подешевел, один литр можно было заправить за 64,03 рубля (-11,63%).
Дизель не изменился в цене на заправках «Опти». На «Лукойл» дизельным топливом можно было заправиться за 72,61 рубля (+0,20%), а на Varta — за 70,05 рубля (цена снизилась на 0,14% с 29 августа).
