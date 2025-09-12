В Свердловской области на 62-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень перевернулась «Лада Гранта». Водитель погиб на месте, рассказали в Госавтоинспекции области.
«33-летний водитель автомобиля „Лада Гранта“, двигаясь со стороны Богдановича, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
Авария произошла 13 сентября около 01:20. Погибший имел водительский стаж в 15 лет. При этом ранее он 36 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Назначены экспертизы для выяснения возможного влияния на состояние водителя алкоголя или медикаментов.
