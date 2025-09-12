В Екатеринбурге заметили уникальное авто от японской компании Mitsuoka. Она известна тем, что из современных иномарок делает автомобили, напоминающие своим дизайном британские машины 1950-х и 1960-х годов. Фотографиями с URA.RU поделился читатель.
«Стояла у Дворца молодежи. Сомневаюсь, что именно такая в России стоит хоть одна», — рассказал читатель.
Судя по фото, водитель владеет моделью Mitsuoka Ryoga. В основе данного авто лежит Nissan Sunny и Nissan Primera. Цена подобных машин начинается от полумиллиона и может доходить до двух миллионов рублей.
