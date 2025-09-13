В Кольцово перенесли вылет пяти самолетов

Задержаны рейсы в пять российских городов
Задержаны рейсы в пять российских городов

В Кольцово перенесли вылет пяти самолетов. Задержки коснулись рейсов авиакомпаний «Уральские авиалинии», Red Wings и Utair. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, дольше всего свой самолет придется ждать пассажирам авиакомпании Utair. Их рейс в Ханты-Мансийск задерживается на четыре часа. Вылет 13 сентября с 18:00 перенесли на 21:55.

Два рейса «Уральских авиалиний» в Сочи и Москву также задерживаются. Самолет на курорт переносится на час. Вылет в столицу перенесли с 16:30 на 17:05. Самолеты Red Wings в Горно-Алтайск и Ставрополь были отложены на три и один час соответственно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. Ответ будет опубликован, как только поступит.

