12 сентября 2025

Кандидат в свердловские губернаторы от ЛДПР сделал зарядку и пошел голосовать — как на праздник. Фото

Кандидат на пост свердловского губернатора Каптюг проголосовал на выборах
Александр Каптюг проголосовал на выборах
Александр Каптюг проголосовал на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

В поселке Рудный Екатеринбурга проголосовал на выборах губернатора депутат заксобрания, лидер регионального отделения ЛДПР Александр Каптюг — один из кандидатов на высокий пост. Он пришел вместе с супругой, как признался сам — в праздничном настроении, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня я сделал свой выбор. Проголосовал здесь [в Рудном] по прописке. У меня хорошее, праздничное настроение. С утра сделал традиционную зарядку. Волнительно не было. Я всегда хожу с супругой, в прошлый раз был с дочкой», — пояснил Каптюг.

Помимо Каптюга уже проголосовали врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») и депутат заксобрания, 30-летний Рант Краев («Новые люди»). «Было очень волнительно», — делился с корреспондентом URA.RU Краев.

Второй день досрочных выборов губернатора региона стартовал в 08:00 по местному времени. Выборы проходят 12-14 сентября. На пост нового главы Свердловской области также претендуют депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и депутат заксобрания Александр Ивачев (КПРФ). За ходом выборов URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в этом сюжете.

