В Свердловской области стартовал второй день выборов губернатора

В Свердловской области стартовал второй день выборов главы региона, которые завершатся 14 сентября. Голосование проходит на избирательных участках ежедневно с 8:00 до 20:00.
Выборы губернатора в Свердловской области в 2025 году являются досрочными. Предыдущий руководитель региона Евгений Куйвашев занимал этот пост с 2012 года и был переизбран на новый срок в 2022 году. Срок его полномочий должен был завершиться в 2027 году, однако 26 марта он подал в отставку. В тот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера — бывшего свердловского премьера, с 2019 года возглавлявшего Оренбуржье.
В избирательной кампании участвуют пять кандидатов. Помимо Паслера, представляющего партию «Единая Россия», на пост губернатора претендуют Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной думы), Александр Ивачев (КПРФ, депутат Законодательного собрания), Александр Каптюг (ЛДПР, депутат Заксобрания) и Рант Краев («Новые люди»).
Найти свой избирательный участок можно на официальном сайте избирательной комиссии. Для участия в очном голосовании необходимо предъявить паспорт. Подробная информация о ходе выборов и правилах голосования — в материале URA.RU. Как проходил первый день выборов, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.
