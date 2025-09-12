В ликвидации пожара участвуют 16 человек и семь единиц техники
В Екатеринбурге в районе Сортировка загорелось заброшенное здание на улице Маневровой. По данным МЧС по Свердловской области, огонь охватил 450 квадратных метров.
«На площади 450 квадратных метров горит заброшенное здание. На месте работают 16 человек личного состава, 7 единиц техники», — рассказали в пресс-службе ведомства.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Угрозы распространения огня на соседние строения нет, ситуация находится под контролем спасателей.
