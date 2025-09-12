12 сентября 2025

В свердловском селе образовалась многокилометровая пробка. Видео

В Свердловской области в селе Логиново образовалась трехкилометровая пробка
Пробки образовались как на выезд, так и на въезд в село Логиново
Пробки образовались как на выезд, так и на въезд в село Логиново

В Свердловской области на трассе в районе села Логиново образовалась трехкилометровая пробка в сторону Каменска-Уральского. Об этом рассказали очевидцы.

«В сторону Каменска-Уральского в Логиново образовалась пробка. Ищите пути объезда», — пишет telegram-канал «Перец Каменск-Уральский».

На картах можно увидеть, что пробка началась в пределах села. Небольшая пробка длиной около километра также появилась на въезде в Логиново со стороны Каменска-Уральского.



