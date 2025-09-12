12 сентября 2025

Свердловский экс-губернатор Куйвашев сменил избирательный участок

Евгений Куйвашев обычно голосовал в гимназии №104 на улице Лермонтова (архивное фото)
Евгений Куйвашев обычно голосовал в гимназии №104 на улице Лермонтова (архивное фото)
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сменил избирательный участок к выборам главы региона, которые проходят с 12 по 14 сентября. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, когда он пришел в гимназию №104 в Екатеринбурге, где ранее голосовал бывший глава региона.

«Евгений Владимирович открепился от нашего участка. В текущих списках избирателей его фамилия отсутствует», — рассказала глава избирательной комиссии.  Источники в окружении экс-губернатора говорят, что голосовать на нынешних выборах он планировал. Но где именно, не раскрывают.

Куйвашев посещал гимназию, когда проходили выборы президента России в 2024 году. Здесь же он отдавал свой голос в 2022 году, когда избирали губернатора Свердловской области. 

В досрочных выборах губернатора участвуют пять кандидатов: это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Подробнее о том, как проходит голосование — в онлайн-трансляции.

