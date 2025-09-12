Свердловский экс-губернатор Куйвашев сменил избирательный участок

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сменил избирательный участок к выборам главы региона, которые проходят с 12 по 14 сентября. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, когда он пришел в гимназию №104 в Екатеринбурге, где ранее голосовал бывший глава региона.
«Евгений Владимирович открепился от нашего участка. В текущих списках избирателей его фамилия отсутствует», — рассказала глава избирательной комиссии. Источники в окружении экс-губернатора говорят, что голосовать на нынешних выборах он планировал. Но где именно, не раскрывают.
Куйвашев посещал гимназию, когда проходили выборы президента России в 2024 году. Здесь же он отдавал свой голос в 2022 году, когда избирали губернатора Свердловской области.
В досрочных выборах губернатора участвуют пять кандидатов: это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Подробнее о том, как проходит голосование — в онлайн-трансляции.
