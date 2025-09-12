12 сентября 2025

В Екатеринбург прилетела партия аквариумных рыб из Индонезии

В Екатеринбург самолетом доставили 217 аквариумных рыб из Индонезии
Рыбки предварительно прошли карантин в Московской области
В Екатеринбург прилетела партия аквариумных декоративных рыб из Индонезии. Как рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, самолетом было доставлено 217 рыб класса костные для зоомагазинов города.

«В международный аэропорт Кольцово города Екатеринбурга самолетом доставлена партия аквариумных декоративных рыб класса костные, привезенных из Индонезии. Всего было ввезено 217 особей. Рыбы предназначались для дальнейшей продажи и содержания в зоомагазинах Екатеринбурга», — сообщается на сайте ведомства.

Партию привезли 11 сентября. Перед отправкой в Россию рыбы прошли карантин на территории Московской области. Они были упакованы в специальную тару, соответствующую международным стандартам перевозки живых организмов. Ведомство контролировало ввоз и проведение всех необходимых ветеринарных мероприятий.

