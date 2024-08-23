«Пермалко» возглавил бывший топ-менеджер «Пермского мясокомбината» Соболев

Новым директором компании «Пермалко» стал Михаил Соболев, имеющий опыт работы в топ-менеджменте закрывшегося «Пермского мясокомбината». Соответствующие изменения были внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 23 августа.
«„Пермалко“, АО. Михаил Соболев — директор», — указано в базе данных. Новый глава сменил на посту московского бизнесмена Андрея Семерикова, который проработал в компании менее полугода.
Соболев ранее руководил ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Правда“». С 2018 по 2020 год — АО «Бастион» (бывшее «Уралалко»). В 2017 был директором ООО «Северный ветер».
В марте текущего года на пермском заводе полностью сменилась управленческая команда. Ближе к лету на собрании акционеров было принято решение вернуть производству прежнее название вместо действующего АО «Амбер Пермалко».
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Новым директором компании «Пермалко» стал Михаил Соболев, имеющий опыт работы в топ-менеджменте закрывшегося «Пермского мясокомбината». Соответствующие изменения были внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 23 августа. «„Пермалко“, АО. Михаил Соболев — директор», — указано в базе данных. Новый глава сменил на посту московского бизнесмена Андрея Семерикова, который проработал в компании менее полугода. Соболев ранее руководил ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Правда“». С 2018 по 2020 год — АО «Бастион» (бывшее «Уралалко»). В 2017 был директором ООО «Северный ветер». В марте текущего года на пермском заводе полностью сменилась управленческая команда. Ближе к лету на собрании акционеров было принято решение вернуть производству прежнее название вместо действующего АО «Амбер Пермалко».