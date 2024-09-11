Из пермской поликлиники пропали гинекологи

12 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермячки не могут проверить свое здоровье Фото: Александр Мамаев © URA.RU В женской консультации №1 при Городской клинической поликлинике №5 образовался дефицит врачей-гинекологов. Жительницы нескольких микрорайонов неделями не могут записаться на прием, сообщила URA.RU читательница. «В женской консультации на улице Солдатова, 42 принимает только один гинеколог. Раньше было пять-шесть врачей. Куда они все делись? В эту поликлинику ходят все женщины из микрорайонов Краснова и Крохалева. Записи нет, куда идти на прием, непонятно», — рассказала URA.RU пермячка Валентина. Корреспондент агентства проверил наличие свободных бирок к гинекологам этой женской консультации через мобильное приложение «К врачу». Там сказано, что на Солдатова, 42 работают четыре врача. Один специалист принимает только с патологиями и запись к нему ведет исключительно участковый гинеколог. Второй — социальный работник. Остаются два гинеколога, но одна из них уходит в отпуск, а к другой на ближайшие две недели нет записи. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Пермского края. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В женской консультации №1 при Городской клинической поликлинике №5 образовался дефицит врачей-гинекологов. Жительницы нескольких микрорайонов неделями не могут записаться на прием, сообщила URA.RU читательница. «В женской консультации на улице Солдатова, 42 принимает только один гинеколог. Раньше было пять-шесть врачей. Куда они все делись? В эту поликлинику ходят все женщины из микрорайонов Краснова и Крохалева. Записи нет, куда идти на прием, непонятно», — рассказала URA.RU пермячка Валентина. Корреспондент агентства проверил наличие свободных бирок к гинекологам этой женской консультации через мобильное приложение «К врачу». Там сказано, что на Солдатова, 42 работают четыре врача. Один специалист принимает только с патологиями и запись к нему ведет исключительно участковый гинеколог. Второй — социальный работник. Остаются два гинеколога, но одна из них уходит в отпуск, а к другой на ближайшие две недели нет записи. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Пермского края. Ответ на него ожидается.