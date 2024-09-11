11 сентября 2024

Новым замминистра территориального развития Пермского края стала Ольга Чечиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Чечиль приступила к работе в министерстве
Ольга Чечиль приступила к работе в министерстве Фото:

Ольга Чечиль назначена заместителем министра территориального развития Пермского края. До этого она руководила управлением реализации территориальных проектов.

«В своей новой роли Чечиль будет отвечать за управление социально-экономического развития муниципальных образований», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в министерство.

Ранее эту должность занимала Оксана Салий. Не так давно она перешла на работу в мэрию. Сейчас она замглавы Мотовилихинского района.

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Ольга Чечиль назначена заместителем министра территориального развития Пермского края. До этого она руководила управлением реализации территориальных проектов. «В своей новой роли Чечиль будет отвечать за управление социально-экономического развития муниципальных образований», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в министерство. Ранее эту должность занимала Оксана Салий. Не так давно она перешла на работу в мэрию. Сейчас она замглавы Мотовилихинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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