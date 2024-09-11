Новым замминистра территориального развития Пермского края стала Ольга Чечиль

Ольга Чечиль приступила к работе в министерстве
Ольга Чечиль назначена заместителем министра территориального развития Пермского края. До этого она руководила управлением реализации территориальных проектов.
«В своей новой роли Чечиль будет отвечать за управление социально-экономического развития муниципальных образований», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в министерство.
Ранее эту должность занимала Оксана Салий. Не так давно она перешла на работу в мэрию. Сейчас она замглавы Мотовилихинского района.
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