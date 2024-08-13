В Челябинске на реке Миасс в конце августа откроется фонтан, строительство которого началось в апреле этого года. Ко Дню города объект благоустройства должен начать свою работу, сообщил 13 августа корреспондент URA.RU.
«Фонтан на реке делают ко Дню города. Двое рабочих на данный момент находятся на объекте» — передает корреспондент. Сам фонтан будет располагаться посредине реки Миасс, возле одной из набережных, напротив Органного зала.
Как указано в паспорте объекта работы ведутся с апреля 2024 года, а закончить проект должны через пять месяцев, то есть в августе. Несмотря на понявшийся уровень воды в реке и затяжные ливни — монтаж конструкции продолжается.
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