Зеленский пожаловался на отсутствие денег

27 августа 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил об отсутствии денег в стране на производство оружия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине не хватает финансовых ресурсов для производства отечественного оружия и техники. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что в бюджете страны отсутствуют деньги на эти цели. «На это [производство отечественного оружия] денег в нашем бюджете на сегодня уже нет, правительство отдало все», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Трансляция ввелась на youtube-канале офиса президента Украины. Он также выразил желание в ускорении и увеличении поставок западного оружия, которого категорически не хватает на фронте, чтобы наносить удары по России. По его словам, замедление передачи военной помощи от Запада также может быть связано с задержкой производства. Ранее Минфин Украины сообщил, что ежедневно страна тратит на военные нужды около 136 миллионов долларов. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в месяц свыше четырех миллиардов тратится на сектор безопасности и обороны. Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил, что Россия в ответ на американские поставки Украине дальнобойных ракет может ввести зеркальные меры, сообщил RT. Кроме того, вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что поставки оружия Украине для атак на РФ может обернуться катастрофой и привести к мировому конфликту, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украине не хватает финансовых ресурсов для производства отечественного оружия и техники. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что в бюджете страны отсутствуют деньги на эти цели. «На это [производство отечественного оружия] денег в нашем бюджете на сегодня уже нет, правительство отдало все», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Трансляция ввелась на youtube-канале офиса президента Украины. Он также выразил желание в ускорении и увеличении поставок западного оружия, которого категорически не хватает на фронте, чтобы наносить удары по России. По его словам, замедление передачи военной помощи от Запада также может быть связано с задержкой производства. Ранее Минфин Украины сообщил, что ежедневно страна тратит на военные нужды около 136 миллионов долларов. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в месяц свыше четырех миллиардов тратится на сектор безопасности и обороны. Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил, что Россия в ответ на американские поставки Украине дальнобойных ракет может ввести зеркальные меры, сообщил RT. Кроме того, вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что поставки оружия Украине для атак на РФ может обернуться катастрофой и привести к мировому конфликту, передает 360.ru.