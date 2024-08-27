Зеленский пожаловался на отсутствие денег

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Владимир Зеленский заявил об отсутствии денег в стране на производство оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине не хватает финансовых ресурсов для производства отечественного оружия и техники. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что в бюджете страны отсутствуют деньги на эти цели.

«На это [производство отечественного оружия] денег в нашем бюджете на сегодня уже нет, правительство отдало все», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Трансляция ввелась на youtube-канале офиса президента Украины.

Он также выразил желание в ускорении и увеличении поставок западного оружия, которого категорически не хватает на фронте, чтобы наносить удары по России. По его словам, замедление передачи военной помощи от Запада также может быть связано с задержкой производства.

Ранее Минфин Украины сообщил, что ежедневно страна тратит на военные нужды около 136 миллионов долларов. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в месяц свыше четырех миллиардов тратится на сектор безопасности и обороны.

Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил, что Россия в ответ на американские поставки Украине дальнобойных ракет может ввести зеркальные меры, сообщил RT. Кроме того, вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что поставки оружия Украине для атак на РФ может обернуться катастрофой и привести к мировому конфликту, передает 360.ru.

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Украине не хватает финансовых ресурсов для производства отечественного оружия и техники. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что в бюджете страны отсутствуют деньги на эти цели. «На это [производство отечественного оружия] денег в нашем бюджете на сегодня уже нет, правительство отдало все», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Трансляция ввелась на youtube-канале офиса президента Украины. Он также выразил желание в ускорении и увеличении поставок западного оружия, которого категорически не хватает на фронте, чтобы наносить удары по России. По его словам, замедление передачи военной помощи от Запада также может быть связано с задержкой производства. Ранее Минфин Украины сообщил, что ежедневно страна тратит на военные нужды около 136 миллионов долларов. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в месяц свыше четырех миллиардов тратится на сектор безопасности и обороны. Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил, что Россия в ответ на американские поставки Украине дальнобойных ракет может ввести зеркальные меры, сообщил RT. Кроме того, вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что поставки оружия Украине для атак на РФ может обернуться катастрофой и привести к мировому конфликту, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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