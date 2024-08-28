Shot: сотрудников Ярославского НПЗ эвакуируют из-за угрозы атак ВСУ

Работники НПЗ «Славнефть-ЯНОС» эвакуированы в безопасное место (архивное фото)
Сотрудников нефтеперерабатывающего завода в Ярославле эвакуируют из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Сотрудников Ярославского НПЗ прямо сейчас эвакуируют с предприятия из-за угрозы атаки БПЛА», — написал telegram-канал Shot. Там добавили, что информация о возможном ударе поступила силовикам.
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