Shot: сотрудников Ярославского НПЗ эвакуируют из-за угрозы атак ВСУ

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Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
Работники НПЗ «Славнефть-ЯНОС» эвакуированы в безопасное место (архивное фото) Фото:

Сотрудников нефтеперерабатывающего завода в Ярославле эвакуируют из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Сотрудников Ярославского НПЗ прямо сейчас эвакуируют с предприятия из-за угрозы атаки БПЛА», — написал telegram-канал Shot. Там добавили, что информация о возможном ударе поступила силовикам.

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Сотрудников нефтеперерабатывающего завода в Ярославле эвакуируют из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Сотрудников Ярославского НПЗ прямо сейчас эвакуируют с предприятия из-за угрозы атаки БПЛА», — написал telegram-канал Shot. Там добавили, что информация о возможном ударе поступила силовикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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