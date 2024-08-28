В Москве сгорела квартира сенатора

Ароматическая свеча упала на одежду, в результате чего в квартире волейболиста сенатора от Белгородской области возник пожар
В Москве в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея произошел пожар. Причиной возгорания стала ароматическая свеча, зажженная 18-летней дочерью Хтея.
«Для атмосферы зажгла в своей комнате ароматическую свечу, вышла на кухню на несколько минут, а когда вернулась, увидела страшное — свеча упала на одежду и спалила ее», — пишет Life. Девушка находилась в квартире одна.
Она вызвала спасателей и выбежала из квартиры. Пожар на площади 10 квадратных метров быстро потушили.
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