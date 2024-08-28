В Москве сгорела квартира сенатора

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Ароматическая свеча упала на одежду, в результате чего в квартире волейболиста сенатора от Белгородской области возник пожар Фото:

В Москве в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея произошел пожар. Причиной возгорания стала ароматическая свеча, зажженная 18-летней дочерью Хтея.

«Для атмосферы зажгла в своей комнате ароматическую свечу, вышла на кухню на несколько минут, а когда вернулась, увидела страшное — свеча упала на одежду и спалила ее», — пишет Life. Девушка находилась в квартире одна.

Она вызвала спасателей и выбежала из квартиры. Пожар на площади 10 квадратных метров быстро потушили.

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В Москве в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея произошел пожар. Причиной возгорания стала ароматическая свеча, зажженная 18-летней дочерью Хтея. «Для атмосферы зажгла в своей комнате ароматическую свечу, вышла на кухню на несколько минут, а когда вернулась, увидела страшное — свеча упала на одежду и спалила ее», — пишет Life. Девушка находилась в квартире одна. Она вызвала спасателей и выбежала из квартиры. Пожар на площади 10 квадратных метров быстро потушили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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