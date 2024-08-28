В центре Кургана временно перекроют движение на Советской

Из-за ремонтных работ на улице Советская в Кургане, движение транспорта будет временно приостановлено 30 августа с 10:00 до 16:00. Об этом сообщает Госавтоинспекция в посте в своем telegram-канале.
Закрытие коснется участка от улицы Ленина до улицы Пичугина. Представители Госавтоинспекции призывают водителей к особой внимательности: «Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать требования всех дорожных знаков и разметки и заранее планировать маршруты объезда», — говорится в сообщении.
Кроме того, водителям рекомендуется избегать данного участка дороги в указанные часы и заранее планировать альтернативные пути движения, чтобы избежать возможных пробок. Власти обещают, что все работы будут завершены в срок, и движение вскоре нормализуется.
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