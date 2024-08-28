В Перми жертва семейного насилия подарила благотворителям дизайнерское платье. Фото

Пермячка, пережившая насилие в семье, подарила благотворительному магазину шикарное платье. Деньги от его продажи пойдут на помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом жительница Перми написала в записке, которую передала вместе с платьем благотворителям.
«Я знаю, каково быть жертвой семейного насилия. Передаю вам дизайнерское платье «Павел Рябинин» стоимостью 12000 рублей. Пусть средства от его реализации пойдут на помощь женщинам, пострадавшим от насилия», — говорится в записке, опубликованной в группе «Тепло/благотворительный магазин/ТРЦ «Планета» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина уточнила, что сейчас в ее жизни все хорошо, трудности остались позади. Она добавила, что у нее есть хорошая работа и с детьми все в порядке.
Ранее в Пермском крае пообещали защиту мужчинам, которые столкнулись с домашним насилием. Социальная инициатива принадлежит пермской общественной организации «Территория семьи».
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Пермячка, пережившая насилие в семье, подарила благотворительному магазину шикарное платье. Деньги от его продажи пойдут на помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом жительница Перми написала в записке, которую передала вместе с платьем благотворителям. «Я знаю, каково быть жертвой семейного насилия. Передаю вам дизайнерское платье «Павел Рябинин» стоимостью 12000 рублей. Пусть средства от его реализации пойдут на помощь женщинам, пострадавшим от насилия», — говорится в записке, опубликованной в группе «Тепло/благотворительный магазин/ТРЦ «Планета» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что сейчас в ее жизни все хорошо, трудности остались позади. Она добавила, что у нее есть хорошая работа и с детьми все в порядке. Ранее в Пермском крае пообещали защиту мужчинам, которые столкнулись с домашним насилием. Социальная инициатива принадлежит пермской общественной организации «Территория семьи».