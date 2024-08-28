28 августа 2024

В Перми жертва семейного насилия подарила благотворителям дизайнерское платье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, дверь, бандитизм, угроза, насилие, грабеж, агрессия, проникновение
Жертва домашнего насилия помогла фонду Фото:

Пермячка, пережившая насилие в семье, подарила благотворительному магазину шикарное платье. Деньги от его продажи пойдут на помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом жительница Перми написала в записке, которую передала вместе с платьем благотворителям.

«Я знаю, каково быть жертвой семейного насилия. Передаю вам дизайнерское платье «Павел Рябинин» стоимостью 12000 рублей. Пусть средства от его реализации пойдут на помощь женщинам, пострадавшим от насилия», — говорится в записке, опубликованной в группе «Тепло/благотворительный магазин/ТРЦ «Планета» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина уточнила, что сейчас в ее жизни все хорошо, трудности остались позади. Она добавила, что у нее есть хорошая работа и с детьми все в порядке.

Ранее в Пермском крае пообещали защиту мужчинам, которые столкнулись с домашним насилием. Социальная инициатива принадлежит пермской общественной организации «Территория семьи».

Дизайнерское платье передали благотворителям
Дизайнерское платье передали благотворителям
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермячка, пережившая насилие в семье, подарила благотворительному магазину шикарное платье. Деньги от его продажи пойдут на помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом жительница Перми написала в записке, которую передала вместе с платьем благотворителям. «Я знаю, каково быть жертвой семейного насилия. Передаю вам дизайнерское платье «Павел Рябинин» стоимостью 12000 рублей. Пусть средства от его реализации пойдут на помощь женщинам, пострадавшим от насилия», — говорится в записке, опубликованной в группе «Тепло/благотворительный магазин/ТРЦ «Планета» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что сейчас в ее жизни все хорошо, трудности остались позади. Она добавила, что у нее есть хорошая работа и с детьми все в порядке. Ранее в Пермском крае пообещали защиту мужчинам, которые столкнулись с домашним насилием. Социальная инициатива принадлежит пермской общественной организации «Территория семьи».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...