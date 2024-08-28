28 августа 2024

Отели в ХМАО первыми в России пройдут сертификацию Роскачества

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиницы ХМАО обеспечат комфортное проживание для россиян и граждан Китая
Гостиницы ХМАО обеспечат комфортное проживание для россиян и граждан Китая Фото:

Роскачество начнет сертифицировать гостиницы и отели ХМАО по своим и международным стандартам, включая Muslim-friendly, China-friendly и Halal. Такая мера бесплатной господдержки будет внедрена в России впервые, сообщил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.

«Благодаря подписанному соглашению Ханты-Мансийский автономный округ первым в России начнет предоставлять в 2024 году новую бесплатную меру государственной поддержки для развития туристической отрасли: сертификацию гостиниц и отелей от Роскачества, в том числе по международным стандартам Muslim-friendly, China-friendly и Halal… В настоящее время в стране нет альтернативной системы, которая помимо выдачи сертификата на весь момент его действия обеспечивала бы соблюдение качества предоставляемых услуг», — рассказал Колупаев ТАСС.

В таких гостиницах будут предусмотрены таблички на иностранном языке. Также необходимыми будут молельные комнаты и персонал, говорящий на иностранном языке.

Жители ХМАО чаще всего стали искать работу в сфере туризма, гостинично-ресторанном бизнесе и в индустрии фитнеса и красоты. За месяц число резюме в этих профессиональных отраслях выросло примерно на 10%.

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Роскачество начнет сертифицировать гостиницы и отели ХМАО по своим и международным стандартам, включая Muslim-friendly, China-friendly и Halal. Такая мера бесплатной господдержки будет внедрена в России впервые, сообщил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев. «Благодаря подписанному соглашению Ханты-Мансийский автономный округ первым в России начнет предоставлять в 2024 году новую бесплатную меру государственной поддержки для развития туристической отрасли: сертификацию гостиниц и отелей от Роскачества, в том числе по международным стандартам Muslim-friendly, China-friendly и Halal… В настоящее время в стране нет альтернативной системы, которая помимо выдачи сертификата на весь момент его действия обеспечивала бы соблюдение качества предоставляемых услуг», — рассказал Колупаев ТАСС. В таких гостиницах будут предусмотрены таблички на иностранном языке. Также необходимыми будут молельные комнаты и персонал, говорящий на иностранном языке. Жители ХМАО чаще всего стали искать работу в сфере туризма, гостинично-ресторанном бизнесе и в индустрии фитнеса и красоты. За месяц число резюме в этих профессиональных отраслях выросло примерно на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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