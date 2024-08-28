Отели в ХМАО первыми в России пройдут сертификацию Роскачества

Роскачество начнет сертифицировать гостиницы и отели ХМАО по своим и международным стандартам, включая Muslim-friendly, China-friendly и Halal. Такая мера бесплатной господдержки будет внедрена в России впервые, сообщил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.
«Благодаря подписанному соглашению Ханты-Мансийский автономный округ первым в России начнет предоставлять в 2024 году новую бесплатную меру государственной поддержки для развития туристической отрасли: сертификацию гостиниц и отелей от Роскачества, в том числе по международным стандартам Muslim-friendly, China-friendly и Halal… В настоящее время в стране нет альтернативной системы, которая помимо выдачи сертификата на весь момент его действия обеспечивала бы соблюдение качества предоставляемых услуг», — рассказал Колупаев ТАСС.
В таких гостиницах будут предусмотрены таблички на иностранном языке. Также необходимыми будут молельные комнаты и персонал, говорящий на иностранном языке.
Жители ХМАО чаще всего стали искать работу в сфере туризма, гостинично-ресторанном бизнесе и в индустрии фитнеса и красоты. За месяц число резюме в этих профессиональных отраслях выросло примерно на 10%.
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