Аналитики определили, где жители ХМАО чаще всего ищут работу

Жители ХМАО чаще всего стали искать работу в сфере туризма, гостинично-ресторанном бизнесе и в индустрии фитнеса и красоты. За месяц число резюме в этих профессиональных отраслях выросло примерно на 10%.
«Количество резюме в разрезе профобласти „Туризм, гостиницы, рестораны“ за последний месяц выросло на 12%. А в отрасли „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ число людей ищущих работу увеличилось на 10%», — следует из статистики HeadHunter.
Югорчане также стали на 9% чаще искать вакансии в сфере продаж и обслуживании клиентов. А интерес к автомобильному бизнесу по региону вырос на 8%.
В отраслях сельского хозяйства (-3%) и добычи сырья (-2%) жители ХМАО наоборот стали реже искать работу. Аналогичная ситуация наблюдается среди высшего и среднего менеджмента (-2%), а также на производстве и в сервисном обслуживании (-1%).
Ранее URA.RU рассказывало, что непосредственно в ХМАО самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали юрисконсульты, водители, механики, трактористы и повара. Работники получают максимальные выплаты от 260 до 280 тысяч рублей.
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