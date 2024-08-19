19 августа 2024

Аналитики определили, где жители ХМАО чаще всего ищут работу

Жители ХМАО стали чаще искать работу в сфере туризма и гостиницах
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане ищут работу в гостиничном бизнесе
Югорчане ищут работу в гостиничном бизнесе Фото:

Жители ХМАО чаще всего стали искать работу в сфере туризма, гостинично-ресторанном бизнесе и в индустрии фитнеса и красоты. За месяц число резюме в этих профессиональных отраслях выросло примерно на 10%.

«Количество резюме в разрезе профобласти „Туризм, гостиницы, рестораны“ за последний месяц выросло на 12%. А в отрасли „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ число людей ищущих работу увеличилось на 10%», — следует из статистики HeadHunter.

Югорчане также стали на 9% чаще искать вакансии в сфере продаж и обслуживании клиентов. А интерес к автомобильному бизнесу по региону вырос на 8%.

В отраслях сельского хозяйства (-3%) и добычи сырья (-2%) жители ХМАО наоборот стали реже искать работу. Аналогичная ситуация наблюдается среди высшего и среднего менеджмента (-2%), а также на производстве и в сервисном обслуживании (-1%).

Ранее URA.RU рассказывало, что непосредственно в ХМАО самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали юрисконсульты, водители, механики, трактористы и повара. Работники получают максимальные выплаты от 260 до 280 тысяч рублей.

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Жители ХМАО чаще всего стали искать работу в сфере туризма, гостинично-ресторанном бизнесе и в индустрии фитнеса и красоты. За месяц число резюме в этих профессиональных отраслях выросло примерно на 10%. «Количество резюме в разрезе профобласти „Туризм, гостиницы, рестораны“ за последний месяц выросло на 12%. А в отрасли „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ число людей ищущих работу увеличилось на 10%», — следует из статистики HeadHunter. Югорчане также стали на 9% чаще искать вакансии в сфере продаж и обслуживании клиентов. А интерес к автомобильному бизнесу по региону вырос на 8%. В отраслях сельского хозяйства (-3%) и добычи сырья (-2%) жители ХМАО наоборот стали реже искать работу. Аналогичная ситуация наблюдается среди высшего и среднего менеджмента (-2%), а также на производстве и в сервисном обслуживании (-1%). Ранее URA.RU рассказывало, что непосредственно в ХМАО самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали юрисконсульты, водители, механики, трактористы и повара. Работники получают максимальные выплаты от 260 до 280 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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