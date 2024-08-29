Конфликт с авторитетами и влиятельный дед: профайл нового свердловского министра

Новый глава свердловского минстроя Сурганов приступит к работе 30 августа

29 августа 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Григорий Сурганов во властных структурах с молодости Фото: Илья Московец © URA.RU Новый глава свердловского минстроя Григорий Сурганов, которого губернатор Евгений Куйвашев представил утром 29 августа, из непростой семьи: его двоюродный дед (то есть родной брат деда) — Вячеслав Сурганов, экс-председатель облдумы (1995—2000 годы), бывший сенатор (1996-1997 и 1998—1999 годы). URA.RU собрало, что еще говорят про нового члена правительства. «Карьерист — в хорошем понимании этого слова. Работает усердно, но ему в целом все равно на учреждения, которыми он руководит, главное — поступательное движение вверх. Григорий не особо скрывает: для него министерство — очередной трамплин. Мол, „я так взлечу, что вы все ******е [удивитесь]“», — оценивает Сурганова чиновник, регулярно взаимодействующий с ним по службе. Сурганов окончил Уральский государственный горный университет по специальности «Городской кадастр», во властных структурах оказался в конце «нулевых», начинал с низов, некоторое время работал геодезистом. В 2015—2019 годах Сурганов был директором Екатеринбургского МУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», затем два года возглавлял МБУ «Геотрест». В 2021-м Сурганов устроился в мэрию — стал замначальника Главархитектуры, на этой позиции он среди прочего отвечал за реновацию (то есть запуск программы комплексного развития территорий). Григорий Сурганов сопровождал губернатора на месте обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле Фото: Илья Московец © URA.RU «Запомнил его как неплохого специалиста. Несколько раз запрашивал у него консультации по разным темам, ответы были четкие и по делу. Видно, что разбирается», — поделился знакомый муниципальный депутат. Примерно в это же время, в 2021—2022 годах, в екатеринбургской политтусовке ходили слухи о возможных контактах Сурганова с одной из авторитетных бизнес-групп. «Поговаривали, что в ходе какого-то конфликта ему портили — или сожгли даже — машину. Григорию якобы потом объясняли: надо внимательнее относиться к собственным обещаниям и подписываемым документам», — поделился источник. Впрочем, сам Сурганов в беседе с URA.RU заявил, что ничего подобного не было. А собеседник, близкий к городскому руководству, заявил, что, хоть в команде мэра Алексея Орлова и сталкивались с такими пересудами, серьезно к ним никогда не относились — доказательств ведь нет. За время работы в мэрии под руководством замглавы Рустама Галямова (курирует строительство и транспорт) Сурганов заручился его поддержкой, и уже весной 2023-го Галямов продвигал Сурганова на вновь созданную позицию первого замминистра строительства — чтобы через него контролировать важные процессы в областном ведомстве. У Галямова был мощный конкурент — профильный замгубернатора Сергея Швиндт, лоббировавший назначение «простого» заместителя главы минстроя Антона Шафаростова. Галямов в этой аппаратной схватке оказался удачливее. Родство с Вячеславом Сургановым чиновник не подтвердил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сурганов толком и не поработал первым замом. Его шеф Михаил Волков (возглавлял минстрой с 2016-го) к концу года стал отходить от дел, почти не появлялся в офисе. В феврале 2024-го Куйвашев продлил министру контракт — узнав о некоторых личных обстоятельствах у Волкова. Все это время Сурганов был «и. о.». И на совещаниях «уже вел себя как министр, важничал», передает свидетель. Галямов, по данным URA.RU, за последние месяцы как минимум дважды проговаривал фамилию Сурганова первому лицу, пользуясь особым расположением Куйвашева и доверием мэра Алексея Орлова. Но до последнего курсировали слухи, что есть некий альтернативный кандидат. К исполнению обязанностей Сурганов приступит с 30 августа. Корреспондент отдельно попросил прокомментировать его родство с Вячеславом Сургановым — ведь один из источников убежден, что оно сыграло роль в карьере молодого чиновника. «Это неправда», — заявил Григорий Сурганов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый глава свердловского минстроя Григорий Сурганов, которого губернатор Евгений Куйвашев представил утром 29 августа, из непростой семьи: его двоюродный дед (то есть родной брат деда) — Вячеслав Сурганов, экс-председатель облдумы (1995—2000 годы), бывший сенатор (1996-1997 и 1998—1999 годы). URA.RU собрало, что еще говорят про нового члена правительства. «Карьерист — в хорошем понимании этого слова. Работает усердно, но ему в целом все равно на учреждения, которыми он руководит, главное — поступательное движение вверх. Григорий не особо скрывает: для него министерство — очередной трамплин. Мол, „я так взлечу, что вы все ******е [удивитесь]“», — оценивает Сурганова чиновник, регулярно взаимодействующий с ним по службе. Сурганов окончил Уральский государственный горный университет по специальности «Городской кадастр», во властных структурах оказался в конце «нулевых», начинал с низов, некоторое время работал геодезистом. В 2015—2019 годах Сурганов был директором Екатеринбургского МУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», затем два года возглавлял МБУ «Геотрест». В 2021-м Сурганов устроился в мэрию — стал замначальника Главархитектуры, на этой позиции он среди прочего отвечал за реновацию (то есть запуск программы комплексного развития территорий). «Запомнил его как неплохого специалиста. Несколько раз запрашивал у него консультации по разным темам, ответы были четкие и по делу. Видно, что разбирается», — поделился знакомый муниципальный депутат. Примерно в это же время, в 2021—2022 годах, в екатеринбургской политтусовке ходили слухи о возможных контактах Сурганова с одной из авторитетных бизнес-групп. «Поговаривали, что в ходе какого-то конфликта ему портили — или сожгли даже — машину. Григорию якобы потом объясняли: надо внимательнее относиться к собственным обещаниям и подписываемым документам», — поделился источник. Впрочем, сам Сурганов в беседе с URA.RU заявил, что ничего подобного не было. А собеседник, близкий к городскому руководству, заявил, что, хоть в команде мэра Алексея Орлова и сталкивались с такими пересудами, серьезно к ним никогда не относились — доказательств ведь нет. За время работы в мэрии под руководством замглавы Рустама Галямова (курирует строительство и транспорт) Сурганов заручился его поддержкой, и уже весной 2023-го Галямов продвигал Сурганова на вновь созданную позицию первого замминистра строительства — чтобы через него контролировать важные процессы в областном ведомстве. У Галямова был мощный конкурент — профильный замгубернатора Сергея Швиндт, лоббировавший назначение «простого» заместителя главы минстроя Антона Шафаростова. Галямов в этой аппаратной схватке оказался удачливее. Сурганов толком и не поработал первым замом. Его шеф Михаил Волков (возглавлял минстрой с 2016-го) к концу года стал отходить от дел, почти не появлялся в офисе. В феврале 2024-го Куйвашев продлил министру контракт — узнав о некоторых личных обстоятельствах у Волкова. Все это время Сурганов был «и. о.». И на совещаниях «уже вел себя как министр, важничал», передает свидетель. Галямов, по данным URA.RU, за последние месяцы как минимум дважды проговаривал фамилию Сурганова первому лицу, пользуясь особым расположением Куйвашева и доверием мэра Алексея Орлова. Но до последнего курсировали слухи, что есть некий альтернативный кандидат. К исполнению обязанностей Сурганов приступит с 30 августа. Корреспондент отдельно попросил прокомментировать его родство с Вячеславом Сургановым — ведь один из источников убежден, что оно сыграло роль в карьере молодого чиновника. «Это неправда», — заявил Григорий Сурганов.