Куйвашев объявил о назначении нового министра

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил новым министром строительства региона Григория Сурганова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к министерству.
«О кадровом решении губернатор объявил на заседании правительства. Указ подписан им сегодня», — уточнил собеседник.
В 2015—2019 годах Сурганов был директором Екатеринбургского МУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», затем два года возглавлял МБУ «Геотрест». В 2021-м Сурганов стал замначальника Главархитектуры, на этой позиции он среди прочего отвечал за реновацию. Весной 2023-го Сурганов перешел в минстрой, заняв пост первого замминистра. Считалось, что тогда и сейчас его продвигает вице-мэр Екатеринбурга по строительству и транспорту Рустам Галямов, имеющий эксклюзивную возможность общения с главой региона.
С начала года Сурганов фактически исполнял обязанности министра — ввиду некоторых личных обстоятельств у Михаила Волкова, чей контракт истек в начале августа. Волков был министром с 2016 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!