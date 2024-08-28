28 августа 2024

Куйвашев объявил о назначении нового министра

Министром строительства Свердловской области стал Григорий Сурганов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фото- и книжной выставки с участием Павла Крашенинникова. Екатеринбург , куйвашев евгений, старков евгений
О решении Евгений Куйвашев объявил утром 29 августа Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил новым министром строительства региона Григория Сурганова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к министерству.

«О кадровом решении губернатор объявил на заседании правительства. Указ подписан им сегодня», — уточнил собеседник.

В 2015—2019 годах Сурганов был директором Екатеринбургского МУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», затем два года возглавлял МБУ «Геотрест». В 2021-м Сурганов стал замначальника Главархитектуры, на этой позиции он среди прочего отвечал за реновацию. Весной 2023-го Сурганов перешел в минстрой, заняв пост первого замминистра. Считалось, что тогда и сейчас его продвигает вице-мэр Екатеринбурга по строительству и транспорту Рустам Галямов, имеющий эксклюзивную возможность общения с главой региона.

С начала года Сурганов фактически исполнял обязанности министра — ввиду некоторых личных обстоятельств у Михаила Волкова, чей контракт истек в начале августа. Волков был министром с 2016 года.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил новым министром строительства региона Григория Сурганова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к министерству. «О кадровом решении губернатор объявил на заседании правительства. Указ подписан им сегодня», — уточнил собеседник. В 2015—2019 годах Сурганов был директором Екатеринбургского МУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», затем два года возглавлял МБУ «Геотрест». В 2021-м Сурганов стал замначальника Главархитектуры, на этой позиции он среди прочего отвечал за реновацию. Весной 2023-го Сурганов перешел в минстрой, заняв пост первого замминистра. Считалось, что тогда и сейчас его продвигает вице-мэр Екатеринбурга по строительству и транспорту Рустам Галямов, имеющий эксклюзивную возможность общения с главой региона. С начала года Сурганов фактически исполнял обязанности министра — ввиду некоторых личных обстоятельств у Михаила Волкова, чей контракт истек в начале августа. Волков был министром с 2016 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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