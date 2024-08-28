Куйвашев объявил о назначении нового министра

Министром строительства Свердловской области стал Григорий Сурганов

29 августа 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

О решении Евгений Куйвашев объявил утром 29 августа Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил новым министром строительства региона Григория Сурганова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к министерству. «О кадровом решении губернатор объявил на заседании правительства. Указ подписан им сегодня», — уточнил собеседник. В 2015—2019 годах Сурганов был директором Екатеринбургского МУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», затем два года возглавлял МБУ «Геотрест». В 2021-м Сурганов стал замначальника Главархитектуры, на этой позиции он среди прочего отвечал за реновацию. Весной 2023-го Сурганов перешел в минстрой, заняв пост первого замминистра. Считалось, что тогда и сейчас его продвигает вице-мэр Екатеринбурга по строительству и транспорту Рустам Галямов, имеющий эксклюзивную возможность общения с главой региона. С начала года Сурганов фактически исполнял обязанности министра — ввиду некоторых личных обстоятельств у Михаила Волкова, чей контракт истек в начале августа. Волков был министром с 2016 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил новым министром строительства региона Григория Сурганова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к министерству. «О кадровом решении губернатор объявил на заседании правительства. Указ подписан им сегодня», — уточнил собеседник. В 2015—2019 годах Сурганов был директором Екатеринбургского МУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», затем два года возглавлял МБУ «Геотрест». В 2021-м Сурганов стал замначальника Главархитектуры, на этой позиции он среди прочего отвечал за реновацию. Весной 2023-го Сурганов перешел в минстрой, заняв пост первого замминистра. Считалось, что тогда и сейчас его продвигает вице-мэр Екатеринбурга по строительству и транспорту Рустам Галямов, имеющий эксклюзивную возможность общения с главой региона. С начала года Сурганов фактически исполнял обязанности министра — ввиду некоторых личных обстоятельств у Михаила Волкова, чей контракт истек в начале августа. Волков был министром с 2016 года.