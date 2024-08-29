Париж отрицает причастность США к аресту Дурова

Прокуратура Парижа заявила, что расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова не имеет отношения к действиям Соединенных Штатов. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.
«Расследование прокуратуры Франции в отношении Дурова не связано с США», — говорится в заявлении, приводит издание Reuters. Там также уточняется, что предприниматель не знал об ордере на арест.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в причастности США к задержанию Дурова. Он заявил, что это является политическим ходом США, направленным на контроль Telegram. Американский журналист Такер Карлсон сказал, что Франция — союзник США и Дурова там арестовали за свободу слова.
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