29 августа 2024

Париж отрицает причастность США к аресту Дурова

Reuters: расследование Франции в отношении Дурова не связано с США
© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Дуров не был уведомлен об ордере на арест во Франции
Павел Дуров не был уведомлен об ордере на арест во Франции Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Прокуратура Парижа заявила, что расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова не имеет отношения к действиям Соединенных Штатов. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

«Расследование прокуратуры Франции в отношении Дурова не связано с США», — говорится в заявлении, приводит издание Reuters. Там также уточняется, что предприниматель не знал об ордере на арест.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в причастности США к задержанию Дурова. Он заявил, что это является политическим ходом США, направленным на контроль Telegram. Американский журналист Такер Карлсон сказал, что Франция — союзник США и Дурова там арестовали за свободу слова.

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Прокуратура Парижа заявила, что расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова не имеет отношения к действиям Соединенных Штатов. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах. «Расследование прокуратуры Франции в отношении Дурова не связано с США», — говорится в заявлении, приводит издание Reuters. Там также уточняется, что предприниматель не знал об ордере на арест. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в причастности США к задержанию Дурова. Он заявил, что это является политическим ходом США, направленным на контроль Telegram. Американский журналист Такер Карлсон сказал, что Франция — союзник США и Дурова там арестовали за свободу слова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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