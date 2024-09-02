02 сентября 2024

Задержанного по обвинению во взятке генерала Муминджанова этапировали в Москву

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Муминджанов обвиняется в получении взятки
Муминджанов обвиняется в получении взятки Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Обвиняемый в получении взятки заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов этапирован в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

«Муминджанов был задержан в Воронеже, в дальнейшем его этапировали в Москву для следственных действий», — рассказал источник в правоохранительных органах. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в Воронеже задержали Муминджанова. Он обвиняется в получения взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний, с которыми заключал договоры на поставку обмундирования для Минобороны РФ. Что известно о Муминджанове — в материале URA.RU.

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Обвиняемый в получении взятки заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов этапирован в Москву. Об этом сообщает ТАСС. «Муминджанов был задержан в Воронеже, в дальнейшем его этапировали в Москву для следственных действий», — рассказал источник в правоохранительных органах. Его слова приводит ТАСС. Ранее в Воронеже задержали Муминджанова. Он обвиняется в получения взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний, с которыми заключал договоры на поставку обмундирования для Минобороны РФ. Что известно о Муминджанове — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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