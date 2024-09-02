Задержанного по обвинению во взятке генерала Муминджанова этапировали в Москву

Обвиняемый в получении взятки заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов этапирован в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
«Муминджанов был задержан в Воронеже, в дальнейшем его этапировали в Москву для следственных действий», — рассказал источник в правоохранительных органах. Его слова приводит ТАСС.
Ранее в Воронеже задержали Муминджанова. Он обвиняется в получения взятки в особо крупном размере от коммерческих компаний, с которыми заключал договоры на поставку обмундирования для Минобороны РФ. Что известно о Муминджанове — в материале URA.RU.
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