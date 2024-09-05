Турция пересмотрит систему «Все включено»

Турция, отели которой известны системой all inclusive, изменит эту систему из-за того, что она превратилась в «террор потребления». Об этом заявил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.
«Система „все включено“ превратилась в „террор потребления“ <...> Количество объектов, на которых применяется эта система, будет постепенно сокращаться», — сообщили в турецком издании Turkiye со ссылкой на Мустафу Коркутату. Эксперт подчеркнул, что из взятого отдыхающими в свои тарелки в отходы выбрасывается 65%. Цена выброшенных пищевых отходов ежегодно оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
В связи этим, рассказал Коркутата, Турция сократит количество отелей «все включено». Вместо этого они будут отвозить своих отдыхающих в заведения общепита, с которыми у отелей будут заключены контракты. «Туристов будут забирать из отелей по вечерам, проводить прогулки по центрам городов, а затем отвозить на ужин в рестораны», — добавил эксперт.
Однако полностью система не исчезнет, поскольку Турция намеревается разнообразить туризм и развивать новые его направления: гастрономическое, культурное, медицинское. Устоявшаяся и отработанная система «все включено» сохранится для большего разнообразия видов туризма.
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