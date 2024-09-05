Турция пересмотрит систему «Все включено»

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Турция будет отходить от системы all inclusive, но полностью отказываться от нее не станет, заявил эксперт Мустафа Коркутата
Турция будет отходить от системы all inclusive, но полностью отказываться от нее не станет, заявил эксперт Мустафа Коркутата Фото:

Турция, отели которой известны системой all inclusive, изменит эту систему из-за того, что она превратилась в «террор потребления». Об этом заявил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.

«Система „все включено“ превратилась в „террор потребления“ <...> Количество объектов, на которых применяется эта система, будет постепенно сокращаться», — сообщили в турецком издании Turkiye со ссылкой на Мустафу Коркутату. Эксперт подчеркнул, что из взятого отдыхающими в свои тарелки в отходы выбрасывается 65%. Цена выброшенных пищевых отходов ежегодно оценивается в 1,5 миллиарда долларов. 

В связи этим, рассказал Коркутата, Турция сократит количество отелей «все включено». Вместо этого они будут отвозить своих отдыхающих в заведения общепита, с которыми у отелей будут заключены контракты. «Туристов будут забирать из отелей по вечерам, проводить прогулки по центрам городов, а затем отвозить на ужин в рестораны», — добавил эксперт.

Однако полностью система не исчезнет, поскольку Турция намеревается разнообразить туризм и развивать новые его направления: гастрономическое, культурное, медицинское. Устоявшаяся и отработанная система «все включено» сохранится для большего разнообразия видов туризма.

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Турция, отели которой известны системой all inclusive, изменит эту систему из-за того, что она превратилась в «террор потребления». Об этом заявил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата. «Система „все включено“ превратилась в „террор потребления“ <...> Количество объектов, на которых применяется эта система, будет постепенно сокращаться», — сообщили в турецком издании Turkiye со ссылкой на Мустафу Коркутату. Эксперт подчеркнул, что из взятого отдыхающими в свои тарелки в отходы выбрасывается 65%. Цена выброшенных пищевых отходов ежегодно оценивается в 1,5 миллиарда долларов.  В связи этим, рассказал Коркутата, Турция сократит количество отелей «все включено». Вместо этого они будут отвозить своих отдыхающих в заведения общепита, с которыми у отелей будут заключены контракты. «Туристов будут забирать из отелей по вечерам, проводить прогулки по центрам городов, а затем отвозить на ужин в рестораны», — добавил эксперт. Однако полностью система не исчезнет, поскольку Турция намеревается разнообразить туризм и развивать новые его направления: гастрономическое, культурное, медицинское. Устоявшаяся и отработанная система «все включено» сохранится для большего разнообразия видов туризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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