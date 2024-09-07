В Воронежской области перекрыли автодорогу после мощной атаки ВСУ

07 сентября 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

В результате ночной атаки дрона ВСУ на Воронежскую область покрыли трассу Воронеж — Луганск, сообщил Александр Гусев (архивное фото) Фото: Алена Полозова © URA.RU После мощной ночной атаки украинских дронов на территории Острогожского района Воронежской области в регионе перекрыли трассу Воронеж — Луганск. Об этом рассказал губернатор области Александр Гусев. «Полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что последствия атаки вражеского дрона устраняются до сих пор. Сообщается о продолжительной детонации. Также горит трава в районе региона, которую пока не удается потушить. После атаки дрона ВСУ население близлежащих территорий Острогожского района было эвакуировано. В трех населенных пунктах района действует режим ЧС. Часть горожан расселили в пунктах временного размещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После мощной ночной атаки украинских дронов на территории Острогожского района Воронежской области в регионе перекрыли трассу Воронеж — Луганск. Об этом рассказал губернатор области Александр Гусев. «Полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что последствия атаки вражеского дрона устраняются до сих пор. Сообщается о продолжительной детонации. Также горит трава в районе региона, которую пока не удается потушить. После атаки дрона ВСУ население близлежащих территорий Острогожского района было эвакуировано. В трех населенных пунктах района действует режим ЧС. Часть горожан расселили в пунктах временного размещения.