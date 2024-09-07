В Воронежской области перекрыли автодорогу после мощной атаки ВСУ

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Нижняя Тура перекрытые дороги
В результате ночной атаки дрона ВСУ на Воронежскую область покрыли трассу Воронеж — Луганск, сообщил Александр Гусев (архивное фото) Фото:

После мощной ночной атаки украинских дронов на территории Острогожского района Воронежской области в регионе перекрыли трассу Воронеж — Луганск. Об этом рассказал губернатор области Александр Гусев.

«Полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что последствия атаки вражеского дрона устраняются до сих пор. Сообщается о продолжительной детонации. Также горит трава в районе региона, которую пока не удается потушить.

После атаки дрона ВСУ население близлежащих территорий Острогожского района было эвакуировано. В трех населенных пунктах района действует режим ЧС. Часть горожан расселили в пунктах временного размещения.

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После мощной ночной атаки украинских дронов на территории Острогожского района Воронежской области в регионе перекрыли трассу Воронеж — Луганск. Об этом рассказал губернатор области Александр Гусев. «Полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что последствия атаки вражеского дрона устраняются до сих пор. Сообщается о продолжительной детонации. Также горит трава в районе региона, которую пока не удается потушить. После атаки дрона ВСУ население близлежащих территорий Острогожского района было эвакуировано. В трех населенных пунктах района действует режим ЧС. Часть горожан расселили в пунктах временного размещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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