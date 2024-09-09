Путин присвоил звание пермскому тренеру паралимпийцев Толстикову

Пермский тренер Николай Толстиков удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». Указ о поощрении педагога Спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва подписал президент России Владимир Путин.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры РФ Толстикову Николаю Васильевичу — тренеру-преподавателю Спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края“, говорится в указе президента. Документ опубликован на портале правовой информации.
Николай Толстиков — заслуженный тренер России. Под его руководством спортсмены завоевали 33 золотых, а также десятки серебряных и бронзовых медалей на Сурдлимпийских играх по лыжным гонкам. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а позднее — I степени.
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