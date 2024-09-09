Путин присвоил звание пермскому тренеру паралимпийцев Толстикову

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Президент отметил заслуги пермяка
Президент отметил заслуги пермяка Фото:

Пермский тренер Николай Толстиков удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». Указ о поощрении педагога Спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры РФ Толстикову Николаю Васильевичу — тренеру-преподавателю Спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края“, говорится в указе президента. Документ опубликован на портале правовой информации.

Николай Толстиков — заслуженный тренер России. Под его руководством спортсмены завоевали 33 золотых, а также десятки серебряных и бронзовых медалей на Сурдлимпийских играх по лыжным гонкам. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а позднее — I степени.

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Пермский тренер Николай Толстиков удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». Указ о поощрении педагога Спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва подписал президент России Владимир Путин. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры РФ Толстикову Николаю Васильевичу — тренеру-преподавателю Спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края“, говорится в указе президента. Документ опубликован на портале правовой информации. Николай Толстиков — заслуженный тренер России. Под его руководством спортсмены завоевали 33 золотых, а также десятки серебряных и бронзовых медалей на Сурдлимпийских играх по лыжным гонкам. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а позднее — I степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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