10 сентября 2024

В Ишиме раскрыли дату начала отопительного сезона

В Ишиме включат отопление 12 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сначала тепло подадут в школы, детсады и больницы
Сначала тепло подадут в школы, детсады и больницы Фото:

В Ишиме Тюменской области отопительный сезон начнется 12 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУЭНКО. Сначала тепло подадут в детские сады, школы и больницы.

«СУЭНКО завершила подготовку теплосетей Ишимского филиала к отопительному сезону 2024-2025 годов и 12 сентября приступает к запуску тепла. Энергетики поэтапно подключат к системе теплоснабжения всех жителей города», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

В некоторых объектах отопление включили раньше срока. Например, 6 сентября в Областной больнице №4. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ишиме Тюменской области отопительный сезон начнется 12 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУЭНКО. Сначала тепло подадут в детские сады, школы и больницы. «СУЭНКО завершила подготовку теплосетей Ишимского филиала к отопительному сезону 2024-2025 годов и 12 сентября приступает к запуску тепла. Энергетики поэтапно подключат к системе теплоснабжения всех жителей города», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. В некоторых объектах отопление включили раньше срока. Например, 6 сентября в Областной больнице №4. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...