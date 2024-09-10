В Ишиме раскрыли дату начала отопительного сезона

Сначала тепло подадут в школы, детсады и больницы
В Ишиме Тюменской области отопительный сезон начнется 12 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУЭНКО. Сначала тепло подадут в детские сады, школы и больницы.
«СУЭНКО завершила подготовку теплосетей Ишимского филиала к отопительному сезону 2024-2025 годов и 12 сентября приступает к запуску тепла. Энергетики поэтапно подключат к системе теплоснабжения всех жителей города», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
В некоторых объектах отопление включили раньше срока. Например, 6 сентября в Областной больнице №4.
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