15 сентября 2024
14 сентября 2024

В Тюмени распродают билеты в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость билета со скидкой составила 15 тысяч рублей
Стоимость билета со скидкой составила 15 тысяч рублей Фото:

В Тюмени авиабилеты в Дубай начали продавать с 50-процентной скидкой. Как указано на сайте авиакомпании, акция действует до 30 сентября.

«Забронировать путешествие по акции можно до 30 сентября, а отправиться в него — с 11 ноября по 16 февраля. Маршрут, участвующий в распродаже, Дубай — Тюмень», — указано на сайте авиакомпании, которая запустила акцию.

Стоимость билетов со скидкой в одну сторону составляет 15,3 тысяч рублей. Поездка рассчитана без учета багажа.

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В Тюмени авиабилеты в Дубай начали продавать с 50-процентной скидкой. Как указано на сайте авиакомпании, акция действует до 30 сентября. «Забронировать путешествие по акции можно до 30 сентября, а отправиться в него — с 11 ноября по 16 февраля. Маршрут, участвующий в распродаже, Дубай — Тюмень», — указано на сайте авиакомпании, которая запустила акцию. Стоимость билетов со скидкой в одну сторону составляет 15,3 тысяч рублей. Поездка рассчитана без учета багажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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