В Тюмени распродают билеты в Дубай

Стоимость билета со скидкой составила 15 тысяч рублей
В Тюмени авиабилеты в Дубай начали продавать с 50-процентной скидкой. Как указано на сайте авиакомпании, акция действует до 30 сентября.
«Забронировать путешествие по акции можно до 30 сентября, а отправиться в него — с 11 ноября по 16 февраля. Маршрут, участвующий в распродаже, Дубай — Тюмень», — указано на сайте авиакомпании, которая запустила акцию.
Стоимость билетов со скидкой в одну сторону составляет 15,3 тысяч рублей. Поездка рассчитана без учета багажа.
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