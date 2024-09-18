В ХМАО растет количество молодых женщин с бесплодием

В ХМАО молодых женщин с нарушениями фертильности стало больше. Об этом URA.RU сообщила заведующая Центром вспомогательных репродуктивных технологий Сургутского Центра охраны материнства и детства Валентина Данилогорская.
«Причины бесплодия не изменяются на протяжении многих лет. Из них наиболее часто встречающиеся — это аномалии развития, воспалительные процессы, инфекции, передающиеся половым путем, гормональные нарушения, аборты», — пояснила журналисту агентства Данилогородская.
Одной из мер решения проблемы с бесплодием — это направление женщин на комплекс медицинских процедур в рамках программы «Вспомогательные репродуктивные технологии». По информации Сургутского Центра охраны материнства и детства, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям только за первые восемь месяцев этого года врачи приняли 214 детей.
22—летней Юлии (по просьбе героини имя изменено) из Югорска поставили диагноз «бесплодие». После назначенного лечения девушка родила тройню. «В течение двух лет не получалось с супругом завести детей. Обследование выявило бесплодие второй степени. Спустя несколько месяцев после лечения, забеременела и родила тройню», — рассказала URA.RU счастливая многодетная мама.
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