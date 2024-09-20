Сотрудники ФСБ задержали группу мошенников, котоыре вымогали у специалиста сферы IT из Тюмени 900 тысяч рублей. Об этом в telegram-канале сообщает «РБК Тюмень»
«Силовики задержали мошенников, которые вымогали у тюменского айтишника 900 тысяч рублей. По версии следствия, группа злоумышленников угрожала жителю областной столицы из-за того, что он отказался разрабатывать вредоносное ПО для кражи денег с банковских счетов», — говорится в сообщении.
Известно, что подозреваемых задержали в Москве, Свердловской и Челябинской областях. Двое из них являются гражданами России, у третьего гражданство отсутствует. Сообщается, что задержанные отправлены под стражу. Им грозит 7 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей.
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