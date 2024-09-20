У айтишника из Тюмени вымогали почти миллион рублей. Видео

ФСБ задержала мошенников, которые вымогали у тюменца 900 тысяч рублей
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Виновных задержали в нескольких регионах
Виновных задержали в нескольких регионах Фото:

Сотрудники ФСБ задержали группу мошенников, котоыре вымогали у специалиста сферы IT из Тюмени 900 тысяч рублей. Об этом в telegram-канале сообщает «РБК Тюмень»

«Силовики задержали мошенников, которые вымогали у тюменского айтишника 900 тысяч рублей. По версии следствия, группа злоумышленников угрожала жителю областной столицы из-за того, что он отказался разрабатывать вредоносное ПО для кражи денег с банковских счетов», — говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемых задержали в Москве, Свердловской и Челябинской областях. Двое из них являются гражданами России, у третьего гражданство отсутствует. Сообщается, что задержанные отправлены под стражу. Им грозит 7 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей.

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Сотрудники ФСБ задержали группу мошенников, котоыре вымогали у специалиста сферы IT из Тюмени 900 тысяч рублей. Об этом в telegram-канале сообщает «РБК Тюмень» «Силовики задержали мошенников, которые вымогали у тюменского айтишника 900 тысяч рублей. По версии следствия, группа злоумышленников угрожала жителю областной столицы из-за того, что он отказался разрабатывать вредоносное ПО для кражи денег с банковских счетов», — говорится в сообщении. Известно, что подозреваемых задержали в Москве, Свердловской и Челябинской областях. Двое из них являются гражданами России, у третьего гражданство отсутствует. Сообщается, что задержанные отправлены под стражу. Им грозит 7 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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