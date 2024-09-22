Опасный преступник не смог досрочно выйти на свободу из ИК-10 в Пермском крае

Осужденный продолжит отбывать срок в ИК-10 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденный за разбой и убийство, отбывающий наказание в ИК-10 вблизи города Чусового Пермского края, не смог условно-досрочно освободиться из колонии. Исправительное учреждение отказалось выпускать его на свободу из-за «вероятности возможного рецидива». Об этом говорится в решении Чусовского городского суда, которое имеется в распоряжении URA.RU.

«По результатам психодиагностического обследования в прогнозе успешности адаптации к жизни на свободе существует вероятность возможного рецидива… Осужденному Т. в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания отказать», — сказано в решении суда.

Также суд принял во внимание тот факт, что осужденный «поощрялся нестабильно», неоднократно подвергался дисциплинарным взысканиям «за нарушения установленного порядка отбывания наказания» и водворялся в штрафной изолятор. Как следует из судебного решения, мужчина был приговорен к 19 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за разбой и убийство. Ранее суд Чусового выпустил на свободу осужденных, совершивших тяжкие преступления.