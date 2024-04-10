В Пермском крае опасных преступников досрочно выпустили на свободу

Осужденные отбывали наказание в исправительной колонии строгого режима в Чусовом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Чусовой Пермского края осужденные, совершившие тяжкие преступления, смогли освободиться из мест лишения свободы условно-досрочно. Преступники отбывали наказание в исправительной колонии строгого режима №10. Решение об их освобождении принял Чусовской городской суд, следует из постановлений, размещенных на сайте суда.

«Чусовской городской суд […] постановил: осужденного З. от отбывания наказания по приговору Энгельсского районного суда освободить условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 6 месяцев 4 дня», — сказано в постановлении. В нем также уточняется, что преступник был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство (ст. 105 УК РФ).

Еще один осужденный, который смог досрочно освободиться из ИК-10, отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). В 2018 году Мотовилихинский районный суд Перми приговорил виновного к восьми годам лишения свободы и ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Вынося решение, суд принял во внимание, что осужденный положительно характеризуется администрацией колонии. «Содержится на облегченных условиях отбывания наказания, на профилактическом учете не состоит, трудоустроен, принимает участие в мероприятиях воспитательного характера, имеет 22 поощрения, ранее полученные взыскания сняты и погашены», — говорится в представленной судом информации. В то же время суд отказал осужденному в освобождении от ограничения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало об осужденном Александре Палкине, которые содержится в ИК-10. Мужчина, 21 раз судимый за различные преступления, пытается выйти на свободу условно-досрочно в связи с болезнью.