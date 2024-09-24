24 сентября 2024

Киев призвал МОК не допускать детей из России до шахматных турниров

© Служба новостей «URA.RU»
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Команды РФ и Белоруссии не имеют право представлять свои страны, считают в НОК Украины
Команды РФ и Белоруссии не имеют право представлять свои страны, считают в НОК Украины Фото:

Национальный олимпийский комитет Украины выступил с инициативой запретить участие детей до 12 лет из России и Белоруссии в шахматных турнирах под флагами своих государств. Об этом сообщается на официальном сайте украинского НОК.

«Текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет», — заявляет в обращении к Международному олимпийскому комитету НОК Украины. Киев настаивает на полном отсутствии права для национальных команд России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIDE и представлять свои страны. 

Депутат Госдумы и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выразил свое недовольство запретом российским шахматистам выступать на международных турнирах под флагом России. Он поднял этот вопрос в беседе с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем, передает RT. Карпов подчеркнул, что рекомендации МОК не являются обязательными к исполнению и шахматисты должны иметь право играть под флагом своей страны.

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Национальный олимпийский комитет Украины выступил с инициативой запретить участие детей до 12 лет из России и Белоруссии в шахматных турнирах под флагами своих государств. Об этом сообщается на официальном сайте украинского НОК. «Текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет», — заявляет в обращении к Международному олимпийскому комитету НОК Украины. Киев настаивает на полном отсутствии права для национальных команд России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIDE и представлять свои страны.  Депутат Госдумы и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выразил свое недовольство запретом российским шахматистам выступать на международных турнирах под флагом России. Он поднял этот вопрос в беседе с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем, передает RT. Карпов подчеркнул, что рекомендации МОК не являются обязательными к исполнению и шахматисты должны иметь право играть под флагом своей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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