Национальный олимпийский комитет Украины выступил с инициативой запретить участие детей до 12 лет из России и Белоруссии в шахматных турнирах под флагами своих государств. Об этом сообщается на официальном сайте украинского НОК.
«Текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет», — заявляет в обращении к Международному олимпийскому комитету НОК Украины. Киев настаивает на полном отсутствии права для национальных команд России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIDE и представлять свои страны.
Депутат Госдумы и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выразил свое недовольство запретом российским шахматистам выступать на международных турнирах под флагом России. Он поднял этот вопрос в беседе с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем, передает RT. Карпов подчеркнул, что рекомендации МОК не являются обязательными к исполнению и шахматисты должны иметь право играть под флагом своей страны.
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