Тюменец избил родного брата за оскорбление детей

Житель Тюменской области избил родного брата за то, что тот оскорбил его детей. Об этом сообщила определенная пресс-служба судебной системы.
«В июне 2024 года около 23 часов 00 минут на телефон злоумышленника поступил звонок от матери, которая в ходе разговора пояснила, что пришел его брат в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно. Мать рассказала сыну, что брат обозвал нецензурными словами его самого и его детей», — сообщили в ведомстве.
Мужчина отправился поговорить с братом. В ходе разговора он нанес обидчику удар в висок, причинив тем самым вред здоровью. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
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