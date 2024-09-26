26 сентября 2024

Тюменец избил родного брата за оскорбление детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ударил кулаком брата в висок
Мужчина ударил кулаком брата в висок Фото:

Житель Тюменской области избил родного брата за то, что тот оскорбил его детей. Об этом сообщила определенная пресс-служба судебной системы.

«В июне 2024 года около 23 часов 00 минут на телефон злоумышленника поступил звонок от матери, которая в ходе разговора пояснила, что пришел его брат в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно. Мать рассказала сыну, что брат обозвал нецензурными словами его самого и его детей», — сообщили в ведомстве.

Мужчина отправился поговорить с братом. В ходе разговора он нанес обидчику удар в висок, причинив тем самым вред здоровью. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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Житель Тюменской области избил родного брата за то, что тот оскорбил его детей. Об этом сообщила определенная пресс-служба судебной системы. «В июне 2024 года около 23 часов 00 минут на телефон злоумышленника поступил звонок от матери, которая в ходе разговора пояснила, что пришел его брат в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно. Мать рассказала сыну, что брат обозвал нецензурными словами его самого и его детей», — сообщили в ведомстве. Мужчина отправился поговорить с братом. В ходе разговора он нанес обидчику удар в висок, причинив тем самым вред здоровью. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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