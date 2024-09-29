«Математика за восемь тысяч рублей»: жители ХМАО возмущены тарифами за платные услуги в школе

Жители Югорска возмущены новыми тарифами на дополнительные платные образовательные услуги в школах города. Тем более, что ценник на занятия будет зависеть от наполняемости группы, сообщила URA.RU мама одного из учеников гимназии.
«Если ребенок захочет изучать математику, но в группе будет один-два человека, то родителям занятия обойдутся в восемь тысяч рублей в месяц! Непонятный подход. К тому же зачем первоклашкам платные занятия, если у них в конце года нет экзаменов? Есть подозрение в том, что учителя могут специально плохо преподавать, чтобы потом обучать за деньги», — высказала свою позицию журналисту агентства югорчанка Ольга.
По словам директора гимназии Виталия Погребняка, многие годы на базе его учреждения осуществляются платные образовательные услуги, поскольку таков запрос времени. Ежегодно набирается по 15-20 учебных групп. «Только меняются тарифы, поскольку они привязаны к положению об оплате труда. Если сравнивать наши тарифы с другими муниципалитетами, то они очень демократичные. Посмотрите на рынок услуг. Сегодня одно занятие с репетитором стоит до 3 тысяч рублей. В гимназии месяц занятий обойдется родителям в 1,6 тысячи рублей. Мы не навязываем дополнительные услуги, мы их предлагаем. Когда-то родители начальных классов даже жаловались на то, что у нас не организованы подобные услуги», — пояснил агентству Погребняк.
В Департаменте образования и науки Югры пояснили корреспонденту URA.RU, что бюджетное учреждение вправе устанавливать порядок определения платы за оказание дополнительных образовательных услуг, если это прописано в учредительных документах. «Программы подготовки школьников по общеобразовательным предметам, в том числе подготовки к экзаменам, не относятся к программам дополнительного образования», — отметили в ведомстве.
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