Житель ХМАО пылесосом переломал кости двум женщинам

Советский районный суд Югры рассмотрел уголовное дело о нападении на двух женщин. На скамье подсудимых оказался житель города Советский. Одной потерпевшей он пнул в живот, другой переломал кости трубкой от пылесоса.
«На лестничной площадке многоквартирного дома подсудимый нанес удар ногой женщине. Второе преступление совершено в квартире, где подсудимый нанес множественные удары второй потерпевшей, в том числе используя трубку от пылесоса в качестве оружия. Женщина получила перелом левой локтевой кости, ушибленную рану головы и множественные повреждения верхних конечностей», — сообщила группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».
В материалах дела отмечается, что мужчина был пьян. Обе женщины получили переломы: одной он сломал палец на руке, а второй — локтевую кость.
Мужчину судили по статье за умышленное причинение вреда здоровью. Ему дали 2,5 года условно с испытательным сроком на два года. При вынесении приговора суд учел признание вины, наличие маленьких детей и состояние здоровья подсудимого. Приговор пока не вступил в законную силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!