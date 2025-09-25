Житель ХМАО пылесосом переломал кости двум женщинам

Пьяный житель Советского избил двух женщин пылесосом
Пьяный житель Советского избил двух женщин пылесосом Фото:

Советский районный суд Югры рассмотрел уголовное дело о нападении на двух женщин. На скамье подсудимых оказался житель города Советский. Одной потерпевшей он пнул в живот, другой переломал кости трубкой от пылесоса.

«На лестничной площадке многоквартирного дома подсудимый нанес удар ногой женщине. Второе преступление совершено в квартире, где подсудимый нанес множественные удары второй потерпевшей, в том числе используя трубку от пылесоса в качестве оружия. Женщина получила перелом левой локтевой кости, ушибленную рану головы и множественные повреждения верхних конечностей», — сообщила группа судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».

В материалах дела отмечается, что мужчина был пьян. Обе женщины получили переломы: одной он сломал палец на руке, а второй — локтевую кость.

Мужчину судили по статье за умышленное причинение вреда здоровью. Ему дали 2,5 года условно с испытательным сроком на два года. При вынесении приговора суд учел признание вины, наличие маленьких детей и состояние здоровья подсудимого. Приговор пока не вступил в законную силу.

