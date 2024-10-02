Бывший пермский прокурор ушел с поста директора компаний краевых властей

Иван Лоскутов ушел с поста руководителя Корпорации развития Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Аликин сменил Ивана Лоскутова на посту руководителя АО "КРПК" и АО "ПАИЖК"
Юрий Аликин сменил Ивана Лоскутова на посту руководителя АО "КРПК" и АО "ПАИЖК" Фото:

Бывший пермский прокурор Иван Лоскутов покинул пост руководителя в двух компаниях, подконтрольных краевым властям. Речь идет об акционерных обществах «Корпорация развития пермского края» (КРПК) и «Пермское агентство инвестиционного жилищного» (ПАИЖК) директором которых являлся Лоскутов. Место топ-менеджера занял Юрий Аликин, говорится на сайте КРПК.

«Юрий Аликин назначен генеральным директором АО „Корпорации развития Пермского края“ (КРПК). Решение принято сегодня, 2 октября на внеочередном собрании акционеров общества. Данные изменения отражены в ЕГРЮЛ»,-говорится на сайте корпорации.

Аликин является выпускником Волгоградского Политехнического института и Пермского Политеха. Также он обучался в РАНХиГС. С 2021 по март 2024 года занимал пост исполнительного директора пермского машзавода имени Дзержинского, а затем возглавлял Фонд развития Пермского края, некоторое время которым также руководил Лоскутов.

Лоскутов работал в органах прокуратуры города Перми. В ноябре 2023 года он был назначен гендиректором АО «КРПК» и АО «ПАИЖК».

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Бывший пермский прокурор Иван Лоскутов покинул пост руководителя в двух компаниях, подконтрольных краевым властям. Речь идет об акционерных обществах «Корпорация развития пермского края» (КРПК) и «Пермское агентство инвестиционного жилищного» (ПАИЖК) директором которых являлся Лоскутов. Место топ-менеджера занял Юрий Аликин, говорится на сайте КРПК. «Юрий Аликин назначен генеральным директором АО „Корпорации развития Пермского края“ (КРПК). Решение принято сегодня, 2 октября на внеочередном собрании акционеров общества. Данные изменения отражены в ЕГРЮЛ»,-говорится на сайте корпорации. Аликин является выпускником Волгоградского Политехнического института и Пермского Политеха. Также он обучался в РАНХиГС. С 2021 по март 2024 года занимал пост исполнительного директора пермского машзавода имени Дзержинского, а затем возглавлял Фонд развития Пермского края, некоторое время которым также руководил Лоскутов. Лоскутов работал в органах прокуратуры города Перми. В ноябре 2023 года он был назначен гендиректором АО «КРПК» и АО «ПАИЖК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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