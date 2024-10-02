Бывший пермский прокурор ушел с поста директора компаний краевых властей

Бывший пермский прокурор Иван Лоскутов покинул пост руководителя в двух компаниях, подконтрольных краевым властям. Речь идет об акционерных обществах «Корпорация развития пермского края» (КРПК) и «Пермское агентство инвестиционного жилищного» (ПАИЖК) директором которых являлся Лоскутов. Место топ-менеджера занял Юрий Аликин, говорится на сайте КРПК.
«Юрий Аликин назначен генеральным директором АО „Корпорации развития Пермского края“ (КРПК). Решение принято сегодня, 2 октября на внеочередном собрании акционеров общества. Данные изменения отражены в ЕГРЮЛ»,-говорится на сайте корпорации.
Аликин является выпускником Волгоградского Политехнического института и Пермского Политеха. Также он обучался в РАНХиГС. С 2021 по март 2024 года занимал пост исполнительного директора пермского машзавода имени Дзержинского, а затем возглавлял Фонд развития Пермского края, некоторое время которым также руководил Лоскутов.
Лоскутов работал в органах прокуратуры города Перми. В ноябре 2023 года он был назначен гендиректором АО «КРПК» и АО «ПАИЖК».
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