04 мая 2023

Статусный пермский силовик возглавил предприятие краевых властей

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Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, пустое кресло, кабинет офис
Обязанности директора Иван Лоскутов будет совмещать с работой в службе безопасности Фото:

Экс-прокурор Перми Иван Лоскутов назначен директором фирмы «Дом.59», которая подконтрольна Корпорации развития Пермского края. Новую должность он будет совмещать с работой в службе безопасности КРПК.

«Иван Лоскутов назначен директором предприятия „Дом.59“, которое осуществляет строительство ЖК „Любимов“ в Березниках и входит в структуру Корпорации развития Пермского края. Такое решение принято в связи с необходимостью усиления дочерней компании властей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу компании.

До назначения на должность директора Лоскутов трудился в службе безопасности КРПК. Сейчас он будет совмещать обе должности. Предыдущий директор «Дом.59» Алексей Поляшов уволился из компании в феврале 2023 года.

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Экс-прокурор Перми Иван Лоскутов назначен директором фирмы «Дом.59», которая подконтрольна Корпорации развития Пермского края. Новую должность он будет совмещать с работой в службе безопасности КРПК. «Иван Лоскутов назначен директором предприятия „Дом.59“, которое осуществляет строительство ЖК „Любимов“ в Березниках и входит в структуру Корпорации развития Пермского края. Такое решение принято в связи с необходимостью усиления дочерней компании властей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу компании. До назначения на должность директора Лоскутов трудился в службе безопасности КРПК. Сейчас он будет совмещать обе должности. Предыдущий директор «Дом.59» Алексей Поляшов уволился из компании в феврале 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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