Статусный пермский силовик возглавил предприятие краевых властей

Обязанности директора Иван Лоскутов будет совмещать с работой в службе безопасности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-прокурор Перми Иван Лоскутов назначен директором фирмы «Дом.59», которая подконтрольна Корпорации развития Пермского края. Новую должность он будет совмещать с работой в службе безопасности КРПК.

«Иван Лоскутов назначен директором предприятия „Дом.59“, которое осуществляет строительство ЖК „Любимов“ в Березниках и входит в структуру Корпорации развития Пермского края. Такое решение принято в связи с необходимостью усиления дочерней компании властей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу компании.

До назначения на должность директора Лоскутов трудился в службе безопасности КРПК. Сейчас он будет совмещать обе должности. Предыдущий директор «Дом.59» Алексей Поляшов уволился из компании в феврале 2023 года.