Стало известно число жертв из-за ударов Израиля в Газе

Safa: при израильском ударе по мечети в Газе погибли 13 человек

06 октября 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

Израиль ударил по мечети в Дейр-эль-Балах в Газе Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильский авиаудар по мечети в секторе Газа привел к гибели тринадцати человек. Об этом говорится в сообщении армии ЦАХАЛ. «Тринадцать человек погибли, несколько ранены при ударе самолетов оккупации (Израиля — ред.) по мечети, в которой разместились перемещенные лица, около ворот больницы Шухада аль-Акса в Дейр-эль-Балахе», — заявили в армии ЦАХАЛ, пишет РИА Новости. Мечеть использовалась как убежище для людей, вынужденных покинуть свои дома. По данным агентства, мечеть находилась вблизи больницы Шухада аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Подробности о состоянии раненых и обстоятельствах произошедшего пока не уточняются. Конфликт на Ближнем Востоке набирает новые обороты. В частности, не менее 11 человек погибли после удара Израиля (ЦАХАЛ) по палестинскому городу Тулькураму. Возле Бейрута ЦАХАЛ нанесла четыре удара по объектам «Хезболлах». Там вспыхнули сильные пожары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильский авиаудар по мечети в секторе Газа привел к гибели тринадцати человек. Об этом говорится в сообщении армии ЦАХАЛ. «Тринадцать человек погибли, несколько ранены при ударе самолетов оккупации (Израиля — ред.) по мечети, в которой разместились перемещенные лица, около ворот больницы Шухада аль-Акса в Дейр-эль-Балахе», — заявили в армии ЦАХАЛ, пишет РИА Новости. Мечеть использовалась как убежище для людей, вынужденных покинуть свои дома. По данным агентства, мечеть находилась вблизи больницы Шухада аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Подробности о состоянии раненых и обстоятельствах произошедшего пока не уточняются. Конфликт на Ближнем Востоке набирает новые обороты. В частности, не менее 11 человек погибли после удара Израиля (ЦАХАЛ) по палестинскому городу Тулькураму. Возле Бейрута ЦАХАЛ нанесла четыре удара по объектам «Хезболлах». Там вспыхнули сильные пожары.