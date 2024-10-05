05 октября 2024

Стало известно число жертв из-за ударов Израиля в Газе

Safa: при израильском ударе по мечети в Газе погибли 13 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Израиль ударил по мечети в Дейр-эль-Балах в Газе Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израильский авиаудар по мечети в секторе Газа привел к гибели тринадцати человек. Об этом говорится в сообщении армии ЦАХАЛ.

«Тринадцать человек погибли, несколько ранены при ударе самолетов оккупации (Израиля — ред.) по мечети, в которой разместились перемещенные лица, около ворот больницы Шухада аль-Акса в Дейр-эль-Балахе», — заявили в армии ЦАХАЛ, пишет РИА Новости. Мечеть использовалась как убежище для людей, вынужденных покинуть свои дома.

По данным агентства, мечеть находилась вблизи больницы Шухада аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Подробности о состоянии раненых и обстоятельствах произошедшего пока не уточняются.

Конфликт на Ближнем Востоке набирает новые обороты. В частности, не менее 11 человек погибли после удара Израиля (ЦАХАЛ) по палестинскому городу Тулькураму. Возле Бейрута ЦАХАЛ нанесла четыре удара по объектам «Хезболлах». Там вспыхнули сильные пожары.

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Израильский авиаудар по мечети в секторе Газа привел к гибели тринадцати человек. Об этом говорится в сообщении армии ЦАХАЛ. «Тринадцать человек погибли, несколько ранены при ударе самолетов оккупации (Израиля — ред.) по мечети, в которой разместились перемещенные лица, около ворот больницы Шухада аль-Акса в Дейр-эль-Балахе», — заявили в армии ЦАХАЛ, пишет РИА Новости. Мечеть использовалась как убежище для людей, вынужденных покинуть свои дома. По данным агентства, мечеть находилась вблизи больницы Шухада аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Подробности о состоянии раненых и обстоятельствах произошедшего пока не уточняются. Конфликт на Ближнем Востоке набирает новые обороты. В частности, не менее 11 человек погибли после удара Израиля (ЦАХАЛ) по палестинскому городу Тулькураму. Возле Бейрута ЦАХАЛ нанесла четыре удара по объектам «Хезболлах». Там вспыхнули сильные пожары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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