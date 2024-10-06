06 октября 2024

Депутаты поддержали сургутянку, удивившую Лазарева своим пением на телешоу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бруслиновский и Годяцкая поддержали сургутянку, поразившую Лазарева на телешоу
Бруслиновский и Годяцкая поддержали сургутянку, поразившую Лазарева на телешоу Фото:

Депутаты думы Сургута и Сургутского района ХМАО Игорь Бруслиновский и Лариса Годяцкая поддержали сургутянку Анну Колесникову, выступившую на сцене музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на «Первом канале». Пение вокалистки сначала смутило Сергей Лазарева, председателя жюри проекта, а затем восхитило.

«Всегда любил ваш голос и восхищался вашим талантом», — оставил комментарий Бруслиновский на странице Колесниковой, где опубликована запись выступления. «Браво!», — добавила Годяцкая. Также выступление Колесниковой вызвало восхищение и у земляков — югорчане по достоинству оценили ее вокал и оставили сотню комментариев под роликом.

Сургутянка интерпретировала для своего номера стихотворение поэта Бориса Пастернака «Свеча горела на столе». Фольклорный вокал Колесниковой удивил судейскую коллегию проекта. «От полного неприятия в начале, из меня аж выходило что-то — нет, пожалуйста, не надо так петь — до восторга в финале», — прокомментировал ее выступление Лазарев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты думы Сургута и Сургутского района ХМАО Игорь Бруслиновский и Лариса Годяцкая поддержали сургутянку Анну Колесникову, выступившую на сцене музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на «Первом канале». Пение вокалистки сначала смутило Сергей Лазарева, председателя жюри проекта, а затем восхитило. «Всегда любил ваш голос и восхищался вашим талантом», — оставил комментарий Бруслиновский на странице Колесниковой, где опубликована запись выступления. «Браво!», — добавила Годяцкая. Также выступление Колесниковой вызвало восхищение и у земляков — югорчане по достоинству оценили ее вокал и оставили сотню комментариев под роликом. Сургутянка интерпретировала для своего номера стихотворение поэта Бориса Пастернака «Свеча горела на столе». Фольклорный вокал Колесниковой удивил судейскую коллегию проекта. «От полного неприятия в начале, из меня аж выходило что-то — нет, пожалуйста, не надо так петь — до восторга в финале», — прокомментировал ее выступление Лазарев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...