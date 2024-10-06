Депутаты поддержали сургутянку, удивившую Лазарева своим пением на телешоу

Депутаты думы Сургута и Сургутского района ХМАО Игорь Бруслиновский и Лариса Годяцкая поддержали сургутянку Анну Колесникову, выступившую на сцене музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на «Первом канале». Пение вокалистки сначала смутило Сергей Лазарева, председателя жюри проекта, а затем восхитило.
«Всегда любил ваш голос и восхищался вашим талантом», — оставил комментарий Бруслиновский на странице Колесниковой, где опубликована запись выступления. «Браво!», — добавила Годяцкая. Также выступление Колесниковой вызвало восхищение и у земляков — югорчане по достоинству оценили ее вокал и оставили сотню комментариев под роликом.
Сургутянка интерпретировала для своего номера стихотворение поэта Бориса Пастернака «Свеча горела на столе». Фольклорный вокал Колесниковой удивил судейскую коллегию проекта. «От полного неприятия в начале, из меня аж выходило что-то — нет, пожалуйста, не надо так петь — до восторга в финале», — прокомментировал ее выступление Лазарев.
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