Агутин провел в Салехарде сразу два концерта (архивное фото)
Российский певец Леонид Агутин поблагодарил за теплый прием и гостеприимство жителей Салехарда. В столице округа артист дал два концерта.
«Спасибо, Салехард. Прекрасные были два концерта. Совершенно замечательная публика, очень отзывчивая и гостеприимная, как и сам город», — сказал Агутин в видеоролике, опубликованном telegram-каналом «Вечерний Салехард».
В соцсетях салехардцы отметили, что концерт прошел в теплой атмосфере и с хорошим звуком. Запоминающимся моментом концерта Агутина стало его выступление с детьми из Центра эстрадного творчества с песней «Включите свет».
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