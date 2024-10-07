Агутин остался доволен выступлением в Салехарде. Видео

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Агутин провел в Салехарде сразу два концерта (архивное фото)
Агутин провел в Салехарде сразу два концерта (архивное фото) Фото:

Российский певец Леонид Агутин поблагодарил за теплый прием и гостеприимство жителей Салехарда. В столице округа артист дал два концерта. 

«Спасибо, Салехард. Прекрасные были два концерта. Совершенно замечательная публика, очень отзывчивая и гостеприимная, как и сам город», — сказал Агутин в видеоролике, опубликованном telegram-каналом «Вечерний Салехард».

В соцсетях салехардцы отметили, что концерт прошел в теплой атмосфере и с хорошим звуком. Запоминающимся моментом концерта Агутина стало его выступление с детьми из Центра эстрадного творчества с песней «Включите свет». 

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Российский певец Леонид Агутин поблагодарил за теплый прием и гостеприимство жителей Салехарда. В столице округа артист дал два концерта.  «Спасибо, Салехард. Прекрасные были два концерта. Совершенно замечательная публика, очень отзывчивая и гостеприимная, как и сам город», — сказал Агутин в видеоролике, опубликованном telegram-каналом «Вечерний Салехард». В соцсетях салехардцы отметили, что концерт прошел в теплой атмосфере и с хорошим звуком. Запоминающимся моментом концерта Агутина стало его выступление с детьми из Центра эстрадного творчества с песней «Включите свет». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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