Беременная пермячка отсудила деньги за ушиб ноги в бассейне

Беременная пермячка получила сильный ушиб ноги в бассейне фитнес-центра Xfit. Она не могла передвигаться самостоятельно и решила отсудить у фитнес-центра деньги за травму. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
«Инцидент произошел в апреле 2023 года. На лестнице бассейна была отломлена правая балка, из-за этого девушка получила травму. Сразу после этого на место была вызвана скорая помощь, которая доставила пермячку в травмпункт. От предложенной фитнес-центром бесплатной реабилитации девушка отказалась и обратилась с иском в суд», — пояснили в судебной инстанции.
Пермячка потребовала 70 тысяч с владельцев фитнес-центра. Адвокат ответчика в суде просил снизить размер компенсации за травму, настаивая на том, что сотрудники спортивного центра оперативно помогли девушке и вызвали скорую помощь. Исследовав все материалы дела, суд решил, что Xfit обязан выплатить пермячке 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 35 тысяч штрафа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!