07 октября 2024

Беременная пермячка отсудила деньги за ушиб ноги в бассейне

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина получила травму ноги на лестнице бассейна
Женщина получила травму ноги на лестнице бассейна Фото:

Беременная пермячка получила сильный ушиб ноги в бассейне фитнес-центра Xfit. Она не могла передвигаться самостоятельно и решила отсудить у фитнес-центра деньги за травму. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Инцидент произошел в апреле 2023 года. На лестнице бассейна была отломлена правая балка, из-за этого девушка получила травму. Сразу после этого на место была вызвана скорая помощь, которая доставила пермячку в травмпункт. От предложенной фитнес-центром бесплатной реабилитации девушка отказалась и обратилась с иском в суд», — пояснили в судебной инстанции.

Пермячка потребовала 70 тысяч с владельцев фитнес-центра. Адвокат ответчика в суде просил снизить размер компенсации за травму, настаивая на том, что сотрудники спортивного центра оперативно помогли девушке и вызвали скорую помощь. Исследовав все материалы дела, суд решил, что Xfit обязан выплатить пермячке 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 35 тысяч штрафа.

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Беременная пермячка получила сильный ушиб ноги в бассейне фитнес-центра Xfit. Она не могла передвигаться самостоятельно и решила отсудить у фитнес-центра деньги за травму. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Инцидент произошел в апреле 2023 года. На лестнице бассейна была отломлена правая балка, из-за этого девушка получила травму. Сразу после этого на место была вызвана скорая помощь, которая доставила пермячку в травмпункт. От предложенной фитнес-центром бесплатной реабилитации девушка отказалась и обратилась с иском в суд», — пояснили в судебной инстанции. Пермячка потребовала 70 тысяч с владельцев фитнес-центра. Адвокат ответчика в суде просил снизить размер компенсации за травму, настаивая на том, что сотрудники спортивного центра оперативно помогли девушке и вызвали скорую помощь. Исследовав все материалы дела, суд решил, что Xfit обязан выплатить пермячке 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 35 тысяч штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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