В ХМАО суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды, укравшему 118 миллионов рублей

Сургутский суд приговорил к пяти с половиной годам колонии исправительного режима жителя Красноярского края, который создал в ХМАО финансовую пирамиду и украл 118 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Подсудимый призывал вкладчиков к вступлению в кооператив, убеждал в его финансовой стабильности, прибыльности и в выдаче процентов выше среднерыночной ставки по вкладам. Гражданам предлагалось делать вклады с гарантией получения высокой имущественной прибыли от 7 % до 13,95 % в год. С 2018 г. по 2020 г. мужчина получил от 158 обманутых пайщиков денежные средства свыше 118 млн рублей», — сообщает надзорное ведомство.
Преступную схему осужденный реализовывал через кредитный потребительский кооператив «Югра» офисы которого были открыты в Сургуте, Нефтеюганске и Екатеринбурге. Сам кооператив никакими инвестициями не занимался и существовал за счет средств, поступающих от новых пайщиков. Суд признал организатора пирамиды виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что житель Башкирии пойдет под суд за организацию финансовой пирамиды в ХМАО. Ущерб от его преступных действий составил более 45 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!