15 октября 2024

В акватории порта Сабетта закрывается проход для нескольких видов судов

С 18 октября для маломерных судов и барж действуют ограничения в порту Сабетта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения начнут действовать с 18 октября
Ограничения начнут действовать с 18 октября Фото:

В акватории морского порта Сабетта (ЯНАО) закончился сезон для маломерных судов и барж. Суда без ледового класса допускаются только под проводкой ледокола. Ограничения начнут действовать с 18 октября 2024 года, сообщает администрация морских портов Западной Арктики.

«В акватории морского порта Сабетта и на подходах к нему вводятся ограничения по условиям ледового плавания», — сообщает PortNews со ссылкой на данные администрации. К плаванию не допускаются маломерные суда и барже-буксирные составы. Суда без ледового класса будут ходить только под проводкой ледокола. Ограничения не касаются судов ледового класса Ice1 и выше.

По данным источника, ограничения действуют на мысе Каменном и на подходах к нему с 18 октября. На участке порта Сабетта и района СПГ и СГК «Утренний» — с 22 октября.

Ранее URA.RU рассказывало, что Обь-Иртышское речное пароходство отсудило 30 млн рублей у ООО «Газпром бурение», по вине которого не смогло доставить груз компании в Сабетту. Баржи и теплоходы, неудачно пришвартованные и едва не задавленные льдами, пришлось срочно переправить в порт Лабытнанги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В акватории морского порта Сабетта (ЯНАО) закончился сезон для маломерных судов и барж. Суда без ледового класса допускаются только под проводкой ледокола. Ограничения начнут действовать с 18 октября 2024 года, сообщает администрация морских портов Западной Арктики. «В акватории морского порта Сабетта и на подходах к нему вводятся ограничения по условиям ледового плавания», — сообщает PortNews со ссылкой на данные администрации. К плаванию не допускаются маломерные суда и барже-буксирные составы. Суда без ледового класса будут ходить только под проводкой ледокола. Ограничения не касаются судов ледового класса Ice1 и выше. По данным источника, ограничения действуют на мысе Каменном и на подходах к нему с 18 октября. На участке порта Сабетта и района СПГ и СГК «Утренний» — с 22 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что Обь-Иртышское речное пароходство отсудило 30 млн рублей у ООО «Газпром бурение», по вине которого не смогло доставить груз компании в Сабетту. Баржи и теплоходы, неудачно пришвартованные и едва не задавленные льдами, пришлось срочно переправить в порт Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...