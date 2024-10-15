В акватории порта Сабетта закрывается проход для нескольких видов судов

В акватории морского порта Сабетта (ЯНАО) закончился сезон для маломерных судов и барж. Суда без ледового класса допускаются только под проводкой ледокола. Ограничения начнут действовать с 18 октября 2024 года, сообщает администрация морских портов Западной Арктики.
«В акватории морского порта Сабетта и на подходах к нему вводятся ограничения по условиям ледового плавания», — сообщает PortNews со ссылкой на данные администрации. К плаванию не допускаются маломерные суда и барже-буксирные составы. Суда без ледового класса будут ходить только под проводкой ледокола. Ограничения не касаются судов ледового класса Ice1 и выше.
По данным источника, ограничения действуют на мысе Каменном и на подходах к нему с 18 октября. На участке порта Сабетта и района СПГ и СГК «Утренний» — с 22 октября.
Ранее URA.RU рассказывало, что Обь-Иртышское речное пароходство отсудило 30 млн рублей у ООО «Газпром бурение», по вине которого не смогло доставить груз компании в Сабетту. Баржи и теплоходы, неудачно пришвартованные и едва не задавленные льдами, пришлось срочно переправить в порт Лабытнанги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!