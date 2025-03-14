Уральские губернаторы стали амбассадорами локальных брендов. Фото, видео

Губернаторы регионов УрФО и Пермского края все чаще носят вещи местных кутюрье
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Все чаще вещи местных дизайнеров можно увидеть не в шоу-румах, а в высоких кабинетах
Все чаще вещи местных дизайнеров можно увидеть не в шоу-румах, а в высоких кабинетах Фото:

Уральские губернаторы стали амбассадорами модных локальных брендов. Они все чаще появляются на публике в костюмах и с аксессуарами региональных дизайнеров. Таким образом главы регионов и топ-чиновники решают сразу несколько вопросов: повышают узнаваемость местных брендов, дают бизнесу заработать (а себе — получить больше налогов в казну) и продвигают свои субъекты федерации в креативных рейтингах. Журналисты URA.RU проанализировали, как уральская фэшн-индустрия из шоу-румов перешла в высокие кабинеты правительств и заксобраний.

Повседневный и спортивный стиль: с чего все начиналось

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова в Сочи в рубашке югорского бренда
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова в Сочи в рубашке югорского бренда
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Курс на поддержку югорских дизайнеров одной из первых взяла экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она регулярно появлялась в костюмах местных брендов на неформальных мероприятиях. В рубашке «Открываю югру» оттенка «кэмел» она «засветилась» на Всемирном фестивале молодежи — 2024 в Сочи.

Экс-глава ХМАО обзавелась пуховиком бренда ED
Экс-глава ХМАО обзавелась пуховиком бренда ED
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А финский пуховик она импортозаместила мерчем от лыжника-чемпиона Евгения Дементьева. Он уже давно сотрудничает с окружными спортивными командами.

Легендарная толстовка Алексея Текслера
Легендарная толстовка Алексея Текслера
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Челябинский губернатор Алексей Текслер может похвастаться толстовкой с гербом области. У его жены Ирины не так давно появилась фирменная жилетка с челябинским верблюдом. Пара регулярно появляется в этих вещах на мероприятиях со свободным дресс-кодом.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в шоу-руме
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в шоу-руме
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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов уже давно популяризует бренд YAMAL POWER. Его владелица Анна Климова из Тарко-Сале шьет футболки, свитшоты и толстовки из отечественных тканей. Артюхов побывал в ее шоу-руме во время своего «Честного маршрута» — поездки по муниципалитетам региона. Тренд подхватили как подчиненные Артюхова, так и простые ямальцы.

Наталья Комарова нередко появлялась в вещах с вышивкой ручной работы
Наталья Комарова нередко появлялась в вещах с вышивкой ручной работы
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Однако чаще других глав регионов именно Комарова часто появлялась в одежде местных дизайнеров и на официальных встречах. Например, для таких мероприятий она часто выбирала блузы и топы в этно-стиле. Источники в правительственных кругах сообщают, что экс-губернатор очень любила, когда ей дарят вышивку казымские мастерицы, а также изделия «Центра ремесел».

Руслан Кухарук в югорской рубашке на форуме «Утро»
Руслан Кухарук в югорской рубашке на форуме «Утро»
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Новый губернатор Югры Руслан Кухарук стал активно продвигать местные бренды сразу, как только получил назначение на пост врио. Сначала это был спорт-кэжуал — такая же рубашка с принтом «Открываю Югру», как и у предшественницы, только в оттенке «хаки».

Шапку и пуховик в югорском этно-стиле губернатор ХМАО Руслан Кухарук носил и в окружной столице, и в Арктической зоне
Шапку и пуховик в югорском этно-стиле губернатор ХМАО Руслан Кухарук носил и в окружной столице, и в Арктической зоне
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